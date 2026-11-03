У США розпочалися проміжні вибори до Конгресу: скільки американців уже проголосували

Американці голосують на проміжних виборах до Конгресу 3 листопада 2026 року

Понад 57 млн американців проголосували достроково, а перші результати очікуються вночі 4 листопада

У вівторок, 3 листопада, у США розпочалися проміжні вибори до Конгресу. Американці обирають новий склад Палати представників і третину Сенату. Голосування відбувається на тлі падіння рейтингу схвалення президента Дональда Трампа та боротьби демократів і республіканців за контроль над законодавчою владою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN та CBS News.

На цих виборах громадяни США мають обрати всіх 435 членів Палати представників, 35 сенаторів, а також губернаторів у 36 штатах. За повідомленнями американських медіа, понад 57 млн виборців уже скористалися можливістю дострокового голосування.

Перші виборчі дільниці відкрилися у штаті Вермонт о 5:00 за місцевим часом (12:00 за Києвом). Згодом голосування розпочалося у Коннектикуті, Індіані, Кентуккі, Мені, Нью-Гемпширі, Нью-Джерсі, Нью-Йорку та Вірджинії.

Перші дільниці мають завершити роботу о 18:00 за східним часом США, що відповідає 01:00 4 листопада за Києвом. Після цього очікується надходження попередніх результатів. Остаточне визначення переможців в окремих округах може тривати довше через підрахунок бюлетенів, надісланих поштою, та особливості виборчих процедур у різних штатах.

Вибори проходять на тлі зниження підтримки президента США Дональда Трампа. За даними опитування Reuters/Ipsos, рейтинг схвалення його діяльності впав до 31%. Це найнижчий показник за два президентські терміни американського лідера.

Водночас близько 47% опитаних американців заявили, що підтримали б кандидатів від Демократичної партії, тоді як 35% віддали б перевагу республіканцям.

Про невдоволення суспільними настроями свідчать і дані Pew Research Center. Згідно з дослідженням, 77% опитаних громадян США незадоволені станом справ у країні.

Напередодні голосування Трамп виступив із завершальною запланованою промовою в межах виборчої кампанії. Він заявив, що республіканці мають хороші шанси на успіх. Водночас раніше президент припускав можливість втрати партією більшості в Конгресі та зазначав, що в такому разі може стати «містером Вето».

Результати проміжних виборів визначать співвідношення сил між демократами та республіканцями на наступні два роки. Конгрес відіграє ключову роль в ухваленні федеральних законів, затвердженні бюджету та контролі за діяльністю виконавчої влади. Зміна більшості в одній або обох палатах може вплинути на реалізацію законодавчих ініціатив адміністрації Трампа.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що республіканці ризикують втратити контроль над Конгресом США. Напередодні голосування партія Дональда Трампа мала незначну перевагу в Палаті представників, тоді як демократи розраховували посилити свої позиції та отримати можливість впливати на законодавчі ініціативи Білого дому.

Також адміністрація Трампа розробила план дій на випадок перемоги демократів. За даними Reuters, Білий дім вивчав можливості реалізації президентської програми без підтримки Конгресу, зокрема через використання виконавчих повноважень.