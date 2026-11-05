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Фіцо під час візиту до України розкритикував ЄС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Фіцо під час візиту до України розкритикував ЄС
Фіцо та Корецький у Львові підписали декларацію про співробітництво
фото: Сергій Корецький/Telegram

Фіцо сказав, що ЄС бракує політичного лідерства

Сьогодні, 5 листопада, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час візиту до України розкритикував Європейський Союз. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Dennik N.

«Мені неймовірно прикро, що Європейський Союз відіграє таку незначну роль у міжнародній політиці», – сказав Фіцо на пресконференції з прем’єр-міністром України.

Фіцо додав, ЄС бракує політичного лідерства. Він запитав, як можливо, що організація з понад 500 млн жителів не здатна долучитися до ініціативи, яка «допомогла б покласти край цій жахливій війні».

Прем’єр-міністр також підтвердив пропозицію Словаччини щодо проведення на її території мирних переговорів нижчого рівня. Він сказав Сергію Корецькому, що коли Київ потребуватиме місця для зустрічей, нехай звертається з проханням.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що у Львові відбулися спільні консультації урядів України та Словаччини, за підсумками яких разом із прем’єр-міністром Робертом Фіцо було підписано спільну декларацію про співробітництво. За його словами, документ закріплює досягнуті практичні домовленості та заплановані проєкти, визначаючи чіткий план подальших дій для обох команд.

Водночас Братислава готується поновити роботу спільної економічної комісії з Росією, засідання якої заплановане на 25 листопада.

Теги: Роберт Фіцо Європейський Союз

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