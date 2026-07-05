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У Словаччині провалився референдум щодо довічних виплат Фіцо

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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У Словаччині провалився референдум щодо довічних виплат Фіцо
Опоненти Фіцо ініціювали проведення референдуму щодо скасування довічних виплат прем’єр-міністру
фото: Associated Press

Участь у голосуванні взяли лише 16,1% громадян

У Словаччині зірвався референдум щодо скасування довічних виплат прем’єр-міністру Роберту Фіцо. Причиною стала недостатня явка виборців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Після підрахунку результатів із 99,5% виборчих дільниць виявилося, що участь у голосуванні взяли лише 16,1% громадян. Згідно із законодавством країни, референдум вважається таким, що відбувся, лише за умови участі щонайменше половини виборців, внесених до списків.

Крім питання про скасування довічних виплат очільнику уряду, громадянам також пропонувалося висловитися щодо відновлення роботи спеціальної прокуратури, яка розслідувала тяжкі злочини та корупційні справи. Її ліквідація за уряду Роберта Фіцо кілька років тому стала причиною масштабних протестів у країні.

Право на довічне грошове забезпечення для очільників уряду Словаччини після їх відставки запроваджено у 2024 році після замаху на Роберта Фіцо, внаслідок якого він зазнав тяжких поранень. Закон передбачає, що після відставки колишні прем’єр-міністри щомісяця отримуватимуть виплату в розмірі депутатської зарплати. До ухвалення цих змін аналогічні довічні виплати були передбачені лише для колишніх президентів Словаччини.

Проведення референдуму ініціювали політичні опоненти Фіцо після збору необхідної кількості підписів під відповідною петицією. Ініціативу підтримали понад 350 тисяч громадян. При цьому населення Словаччини становить близько 5,4 мільйона осіб.

Варто додати, що за всю історію незалежної Словаччини успішним став лише один референдум – у 2003 році, коли громадяни підтримали вступ країни до Європейського Союзу. Решта голосувань не були визнані такими, що відбулися, через низьку активність виборців.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини та лідер партії Smer-SD Роберт Фіцо висловив категоричний протест проти планів Альянсу щодо надання нової фінансової підтримки Україні. 

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що повномасштабна війна в Україні може завершитися лише шляхом переговорів. За його словами, військового вирішення конфлікту не існує. 

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Теги: Словаччина референдум Роберт Фіцо

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