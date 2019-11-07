Словенія хоче переманити до себе іще більше працівників з України графіка



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У Словенії також планують запровадити нові вимоги щодо знання словенської мови іноземними працівниками

Словенія планує запросити більше робітників з України в рамках нової стратегії залучення робочої сили із країн, географічно та культурно близьких словенцям. Одна з головних вимог – знання словенської мови. Про це повідомляє «Балканський оглядач».

Наразі, за даними Міністерства праці понад 45% роботодавців стикаються з нестачею відповідних кандидатів на вакантні посади. Багато словенських компаній, які не знаходять персоналу в Словенії, намагаються знайти його за кордоном - переважно в країнах Західних Балкан. На сьогодні Словенія має угоди щодо імпорту робочої сили із Сербією та Боснією і Герцеговиною, але вже обговорюється підписання подібного договору із Україною, як є країною, яка цікава з точки зору професійного профілю робітників та культурної близькості, кажуть в Мінпраці.

Як повідомляється, за перші десять місяців цього року було видано 35990 дозволів на роботу та разових дозволів на проживання та роботу. Втім в цієї статистиці немає осіб, які мають посвідку на постійне проживання в Словенії, і тому їм не потрібні дозволи на роботу. Загалом, згідно із дуже орієнтовними розрахунками, серед трохи менше 900000 працюючих у Словенії присутні майже 100000 іноземних громадян.

В Словенії працюють спеціальні державні інституції, які мають на меті адаптацію іноземної робочої сили. З одного боку, це потрібно, щоб персонал, який приїжджає з іноземних країн, більше відповідав потребам словенської економіки, з іншого – проводиться інформування потенційних працівників щодо прав у сфері трудових відносин, безпеки на виробництві, а також ознайомлення з культурою та мовою країни перебування.

Також зазначимо, що в Словенії незнання словенської мови може стати перешкодою для отримання кращої роботи. Відповідно до закону про вживання словенської мови, працівник, який контактує з клієнтами, повинен мати можливість розмовляти словенською мовою. Рівень знання мови перевіряється інспекцією, і, як кажуть у Мінпраці, часто трапляється так, що роботодавець вимушений переміщувати людину на робоче місце, де ці знання мови не потрібні.

Наразі в Словенії планують запровадити нові вимоги щодо знання словенської мови іноземними працівниками.

Поправки до закону про регулювання ринку праці, які знаходиться на розгляді парламенту, передбачають, що з моменту звернення до Служби зайнятості потенційні робітники матимуть 12 місяців для вивчення словенської мови на базовому рівні (вартість курсу та іспиту оплачує Служба зайнятості). Якщо цього не зробити, іноземці будуть видалені зі списку шукачів роботи. Нові правила не будуть стосуватися громадян країн-членів ЄС.