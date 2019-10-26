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    У світі

    Чотири країни НАТО протягом року створять спільне командування для спецоперацій

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    Чотири країни НАТО протягом року створять спільне командування для спецоперацій

    Командування почне діяти в січні 2021 року

    Словаччина, Словенія, Хорватія і Угорщина домовилися створять спільне командування силами спеціальних операцій. Відповідну заяву було опубліковано на офіційному сайті НАТО.

    «Міністри оборони Хорватії, Угорщини, Словаччини та Словенії підписали Меморандум про взаєморозуміння зі створення регіонального командування спеціальними операціями (R-SOCC). Під головуванням Угорщини завдяки міжнародному командуванню країни зможуть більш ефективно використовувати сили спеціального призначення», — йдеться в повідомленні.

    Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане зазначив, що підписання меморандуму є важливим кроком щодо посилення сил спецоперацій в регіоні і розширення співпраці чотирьох країн з Північноатлантичним альянсом.

    Очікується, що командування почне діяти в січні 2021 року, а до грудня 2024 року структура досягне повної боєготовності.

    Раніше повідомлялося, що Міноборони перезапускає формат роботи з НАТО.

    НАТО Міноборони Словаччина Угорщина Меморандум Хорватія Словенія
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