Сльозогінний газ, бійки і кров: Фоторепортаж порятунку Саакашвілі від СБУ

Активісти зламали двері у мікроавтобусі та звільнили Саакашвілі

Опубліковано фотографії порятунку екс-голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі від СБУ. Активісти зламали двері у мікроавтобусі та звільнили Саакашвілі. Перед цим активісти розбили вікна у мікроавтобусі, в якому везли Саакашвілі. Авто вдалося проїхати близько 10 м назад, після чого мітингувальники почали бити вікна з його лівої сторони.



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Активісти зламали двері у мікроавтобусі та звільнили Саакашвілі

Опубліковано фотографії порятунку екс-голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі від СБУ.

Активісти зламали двері у мікроавтобусі та звільнили Саакашвілі. Перед цим активісти розбили вікна у мікроавтобусі, в якому везли Саакашвілі.

Авто вдалося проїхати близько 10 м назад, після чого мітингувальники почали бити вікна з його лівої сторони.

Правоохоронці застосували сльозогінний газ із балончиків, після цього автобус проїхав ще близько метра вверх заднім ходом.

Як повідомляв «Главком», 5 вересня стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.

Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика.

Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.

Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Як повідомлялося, активісти зламали двері у мікроавтобусі силовиків та звільнили Саакашвілі.

Саакашвілі разом зі своїми прибічниками направився до будівлі Верховної Ради України.

Прокуратурою міста Київ розпочато кримінальне провадження за фактом перешкоджання народними депутатами України діям правоохоронців, які проводили затримання Саакашвілі.

Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня.

Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.

Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.

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