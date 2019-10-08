«Слуга народу» обурений тим, що у нього тепер просять виборці



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Депутат від «Слуги народу» Сергій Штепа Фото: facebook.com

Сергій Штепа дав команді наказ відмовляти на деякі звернення, що надходять до приймальні

Народний депутат від «Слуги народу» Сергій Штепа дав команді наказ відмовляти на деякі звернення, що надходять до приймальні. Про це він написав у Facebook.

«Поясню. Крім матеріальної допомоги один з найчастіших приводів для звернення – відсутність якісної дороги, тротуару або вуличного освітлення. Схема дій виглядає дуже просто: виборець описав проблему – я розглянув його звернення та відправив запит до органів виконавчої влади – вони виконали роботи / передбачили їх у плані на наступний рік / відмовили через нестачу бюджету», - написав нардеп.

Він додав, що слід враховувати, що кошти обмежені, тому відправляти запити з кожного приводу не дуже розумно. «Як депутат я маю чути виборців, усвідомлювати, що бентежить їх найбільше, і «скеровувати» виконавчу владу у найпріоритетніші місця. Не бачу сенсу відправляти депутатські запити в режимі нон-стоп: це буде імітація роботи задля звітності, а не ефекту», - зазначив Штепа.

Він зазначив, що вважає абсолютно нормальним бажання кожної людини мати прийнятну дорогу до своєї оселі. «На їх місці я теж звернувся би до депутата з аналогічним проханням. Проте у ситуації, коли за одну і ту ж суму виконавча влада може побудувати дорогу до 20-30-50 домівок чи до 2-3-5 – я віддам перевагу запиту щодо більш «функціональної» дороги. Всім одразу не допоможеш…», - каже нардеп.

Нагадаємо, Сергій Штепа переміг на позачергових виборах в одномандатному окрузі №77 (Запоріжжя), випередивши керівника «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва на 11%.

«І вибачте всі, кому я відмовив. Якщо потрібна робота «для галочки» - зверніться до когось іншого», - резюмував Штепа.