«Слуги народу» цієї неділі проведуть з’їзд
Соратники Зеленського зберуться в Києві для вирішення кадрових питань
З'їзд партії «Слуга народу» запланований на найближчу неділю, 10 листопада. Про це повідомляє пресслужба фракції.
«До участі в з'їзді запрошені представники Офісу президента, уряду і Верховної Ради, народні депутати-члени фракції Слуга народу в повному складі, представники Зе-команд з усіх регіонів України та представники засобів масової інформації», - йдеться в повідомленні.
У програмі з'їзду: звіт діяльності партії «Слуга народу» за останній рік; вирішення кадрових питань; обговорення і прийняття рішень про створення робочої групи зі внесення змін до статуту партії; обговорення і прийняття рішень із запуску системи обліку (аналітичний і законотворчий центри, Школа політичної освіти і т.д.).
Також «слуги народу» будуть визначатися щодо участі партії в місцевих виборах в об'єднані територіальні громади 22 і 29 грудня 2019 року.
Раніше повідомлялося, що на найближчому з'їзді «слуги народу» оберуть нового голову партії замість Дмитра Разумкова.