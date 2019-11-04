«Слуги народу» цієї неділі проведуть з’їзд



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Фото: Станіслава Груздєва, Главком

Соратники Зеленського зберуться в Києві для вирішення кадрових питань

З'їзд партії «Слуга народу» запланований на найближчу неділю, 10 листопада. Про це повідомляє пресслужба фракції.

«До участі в з'їзді запрошені представники Офісу президента, уряду і Верховної Ради, народні депутати-члени фракції Слуга народу в повному складі, представники Зе-команд з усіх регіонів України та представники засобів масової інформації», - йдеться в повідомленні.

У програмі з'їзду: звіт діяльності партії «Слуга народу» за останній рік; вирішення кадрових питань; обговорення і прийняття рішень про створення робочої групи зі внесення змін до статуту партії; обговорення і прийняття рішень із запуску системи обліку (аналітичний і законотворчий центри, Школа політичної освіти і т.д.).

Також «слуги народу» будуть визначатися щодо участі партії в місцевих виборах в об'єднані територіальні громади 22 і 29 грудня 2019 року.

Раніше повідомлялося, що на найближчому з'їзді «слуги народу» оберуть нового голову партії замість Дмитра Разумкова.