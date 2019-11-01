Депутатка від «Слуга народу» Верещук пояснила, як отримала медаль від Януковича



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Ірина Верещук отримала нагороду від Януковича у 2011 році

Верещук визнала, що не треба було «малодушнічати», а реально відмовитись від нагороди

Нардепка від «Слуги народу» Ірина Верещук розповіла, що отримала медаль від Віктора Януковича у 2011 році, аби через це не покарали працівницю райдержадміністрації.

Верещук в інтерв'ю «24 каналу» зазначила, що в неї виникала думка не брати медаль від Віктора Януковича до 20 річниці незалежності України.

«Колеги не дадуть збрехати, що я її не отримувала принципово. Десь пів року вона лежала в райдержадміністрації, тому що не Янукович, звичайно, вручав мені медаль. Я вже до того часу встигла перебувати в антагонізмі до райдержадміністрації, до представників Януковича в районі. Ми конфліктували за кожну гривню, яку вони забирали від нас, вимивали з громад. Я принципово відмовлялась», – сказала нардепка.

За її словами, прийняти медаль покликала керівниця загального відділу райдержадміністрації, яка сказала, якщо Верещук її не забере, то вона отримає догану.

«Ми можемо її про це запитати і перевірити, я думаю, вона жива і здорова. Вона сказала, якщо ти не отримаєш, то я отримаю за це наганяй. Я не зі співчуття це зробила. Просто я розуміла, що таке державне управління, бо працювала до цього якийсь час три місяці заступником голови райдержадміністрації. І в принципі для мене це не було якимось там, бо це не був ні 2013 рік, ні 2014 рік», – зазначила Верещук.

Вона також додала: «Так, погоджуюсь, не треба було «малодушнічати», а реально відмовитись і далі триматись на своєму, але… Так зробила».

Як відомо, Ірина Верещук з 2010 по 2015 рік була мером Рави-Руської. А з 2016 року обіймала посаду президента Міжнародного центру балтійсько-чорноморських досліджень та консенсусних практик.