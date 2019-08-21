«Слуга народу» забрала собі в парламенті усі найкращі місця - ЗМІ графіка



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«Слуга народу» отримає ряд переваг, зайнявши всі передні ряди перед трибуною Колаж: Главком

Раніше фракції більшості залишали попереду сектор для меншості і сідали таким чином, щоб представники всіх політсил мали доступ до трибуни

Партія «Слуга народу», яка за результатами виборів сформувала монобільшість у парламенті, зайняла всі передні ряди перед трибуною, відтіснивши тим самим інші фракції назад.

Про це повідомляє УП.

Таке розсадження стало нововведенням «Слуги народу», оскільки раніше фракції більшості залишали попереду сектор для меншості і сідали таким чином, щоб представники всіх політсил мали доступ до трибуни.

Завдяки такому рішенню «Слуга народу» отримає ряд переваг: під час телевізійної трансляції українці бачитимуть переважно «слуг народу», оскільки камери зазвичай направлено на передні ряди; інші фракції не зможуть вільно заблокувати трибуну, оскільки їм дадуть відсіч представники монобільшості; під «охороною» «Слуги народу» також виявляються спікер, ложа уряду, місце президента під час його візиту в Раду.

Нагадаємо, що раніше «Слуга народу» розподілила місця в комітетах: партія знехтувала рішенням першого засідання підготовчої групи і самостійно вирішила, скільки депутатів буде в кожному комітеті нової Ради.

Як повідомлялося, опозиція у Раді може отримати три посади.

Нагадаємо, урочисте засідання нової Ради відбудеться 29 серпня.