Місцеві вибори у жовтні покажуть реальну підтримку Володимира Зеленського

Леонід Ємець Народний депутат 7 і 8 скликань

Леонід Ємець

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Якщо підтримка у Зеленського є, то значить чхати він хотів на критиків і варто подумати навіть про другий термін

Про місцеві вибори восени цього року.

Всі ж розуміють, що це буде не просто про мерів і депутатів місцевих рад?

Це буде момент істини, якщо хочете. Ну як отримати результат аналізів. До цього були різні симтоми, попередні діагнози, страхи і надії. Але ось є папірець (чи ємейл) і там — відповідь.

Так і ці місцеві вибори у жовтні.

Є купа соціологій: рівень довіри до влади, до Уряду, до Президента. Є потенційні рейтинги. Але як воно насправді ніхто не знає. Чи переросло падіння довіри в бажання голосувати за когось, головне не за владу?

Ці вибори покажуть реальну підтримку Володимира Зеленського.

А значить і боротись за них будуть не як за звичайні місцеві. Бо якщо підтримка у Зеленського є, то значить чхати він хотів на критиків і варто подумати навіть про другий термін.

А якщо підтримки немає, то значить Акела промахнувся і йому кінець.

Відповідь 25 жовтня 2020 року.

Джерело: Блог Леоніда Ємця

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