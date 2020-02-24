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    Думки вголос

    Місцеві вибори у жовтні покажуть реальну підтримку Володимира Зеленського

    • Леонід Ємець

      Народний депутат 7 і 8 скликань

    • Розсилка
    Місцеві вибори у жовтні покажуть реальну підтримку Володимира Зеленського

    Якщо підтримка у Зеленського є, то значить чхати він хотів на критиків і варто подумати навіть про другий термін

    Про місцеві вибори восени цього року.

    Всі ж розуміють, що це буде не просто про мерів і депутатів місцевих рад?

    Це буде момент істини, якщо хочете. Ну як отримати результат аналізів. До цього були різні симтоми, попередні діагнози, страхи і надії. Але ось є папірець (чи ємейл) і там — відповідь.

    Так і ці місцеві вибори у жовтні.

    Є купа соціологій: рівень довіри до влади, до Уряду, до Президента. Є потенційні рейтинги. Але як воно насправді ніхто не знає. Чи переросло падіння довіри в бажання голосувати за когось, головне не за владу?

    Ці вибори покажуть реальну підтримку Володимира Зеленського.

    А значить і боротись за них будуть не як за звичайні місцеві. Бо якщо підтримка у Зеленського є, то значить чхати він хотів на критиків і варто подумати навіть про другий термін.

    А якщо підтримки немає, то значить Акела промахнувся і йому кінець.

    Відповідь 25 жовтня 2020 року.

    Джерело: Блог Леоніда Ємця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    вибори місцева влада Володимир Зеленський партія Слуга народу
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