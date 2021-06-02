«Слуги» хочуть скасувати звання «заслужений журналіст». НСЖУ обурена

У НСЖУ вважають, що справедливо говорити про реформу всієї системи державних нагород, а не позбавлення лише журналістів права на почесне звання

Рада з питань свободи слова та захисту журналістів закликала президента Володимира Зеленського скасувати звання «Заслужений журналіст України». Національна спілка журналістів України виступила проти. Про це повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко на своїй сторінці у Facebook в середу, 2 червня.

«Більшість громадських діячів та представників ЗМІ у Раді з питань свободи слова при президентові України звернулися до Володимира Зеленського із закликом скасувати звання «Заслужений журналіст України». Зокрема, президентові рекомендують припинити практику присвоєння почесного звання журналістам та ініціювати внесення відповідних змін до Закону «Про державні нагороди», – написав він.

В НСЖУ виступили проти такого заклику.

«У Національній спілці журналістів України засуджують подібну ініціативу, яка на переконання голови НСЖУ Сергія Томіленка, спрямована винятково на послаблення ролі журналістів у суспільстві та є зневажливою для сотень авторитетних представників ЗМІ, які отримали почесне звання як і за роки Незалежності, так і за каденції Володимира Зеленського», – йдеться в повідомленні.

У НСЖУ вважають, що справедливо говорити про реформу всієї системи державних нагород, а не позбавлення лише журналістів права на почесне звання. «Рада з питань свобода слова та захисту журналістів при Президентові України має не боротися зі званнями, а зосереджуватися на вирішенні найгостріших проблем свободи слова та захисті прав журналістів. Тим більше, що Володимир Зеленський своїми Указами уже надав звання «Заслужений журналіст України» щонайменше дев’яти медівникам» – зазначається в повідомленні.

Тим часом, оголошено підозру поліцейському, який рік тому напав на журналіста під Кабміном.