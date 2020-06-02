ЦВК поки не бачить приводів оголошувати вибори на окрузі, де помер депутат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Народний депутат Валерій Давиденко знайдений 23 травня з вогнепальним пораненням в голову Фото: facebook.com/davydenkovn

Документи про смерть Валерія Давиденка до Центрвиборчкому досі не надійшли

Центральна виборча комісія не розглядає питання про призначення проміжних виборів у 208 окрузі Чернігівської області. Нардеп від цього округу Валерій Давиденко був знайдений мертвим 23 травня.

Про це повідомив глава ЦВК Олег Діденко під час засідання комісії.

За його словами, вибори на цьому окрузі не можуть бути призначені з-за того, що Комісія досі не отримала документи, що підтверджують смерть Давиденка.

«Звертаються представники ЗМІ з проханням надати коментар про призначення виборів в одномандатному виборчому окрузі 208. Хочу звернути увагу, що зараз у ЦВК не надходило жодного документа, яким би засвідчував факт дострокового припинення повноважень народного депутата», - заявив він.

При цьому голова ЦВК уточнив, що у Комісії на цей час немає юридичних підстав для розгляду питання виборів у цьому окрузі.

Він також додав, що зараз у держбюджеті на 2020 рік відсутнє фінансування на проведення проміжних виборів.

«Питання призначення проміжних виборів у 208-му окрузі має вирішуватися комплексно з питанням фінансування цих виборів», - зазначив Діденко.

Нагадаємо, що ситуація дуже схожа із смертю нардепа Ігоря Єремєєва, який помер у серпні 2015 року у швейцарській лікарні після падіння з коня. А ЦВК до травня 2016 року не призначала перевиборів в одномандатному виборчому окрузі №23 у Волинській області, посилаючись на те, що не отримала від парламенту свідоцтва про смерть Єремєєва.

Як повідомляв «Главком», у Києві знайшли мертвим народного депутата Валерія Давиденка.

За фактом смерті народного депутата 8 і 9 скликань Валерія Давиденка, якого з вогнепальним пораненням мертвим знайшли 23 травня в його офісі у столиці, поліція Києва порушила кримінальну справу за статтею «умисне вбивство».

До слова, народний депутат України попереднього скликання Сергій Березенко вважає, що нардеп Валерій Давиденко не міг сам покінчити з життям, його – вбили.

Також народний депутат від групи «Довіра» у Верховній Раді Сергій Шахов вважає, що його колегу Валерія Давиденка вбили, а версію із самогубством відкидає.

Читайте також: