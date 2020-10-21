Де ваше перемир'я? Поїздка «Слуг народу» на Донбас почалась зі сварки



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Єдиним сильним аргументом «Нацкорпусу» було те, що поїздка «слуг» на Донбас – це «піар» перед місцевими виборами - ЗМІ

Представник «Нацкорпусу» обурювався тим, що військових, які підриваються на мінах, не включають в бойові втрати

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія на вокзалі Костянтинівки Донецької області посперечався з членами «Національного корпусу». Про це з місця подій повідомляють Klymenko Time в середу, 21 жовтня.

Зазначається, що на підвищених тонах переважно говорив представник «Нацкорпусу», а Арахамія намагався заспокоїти чоловіка і пояснював ситуацію.

Представник «Нацкорпусу» обурювався тим, що військових, які підриваються на мінах, не включають в бойові втрати.

Арахамія зауважив, що втрати військові, але боїв нема, а міни лежать в землі роками.

У результаті голова фракції «Слуга народу» назвав представника «Нацкорпусу» «жертвою медіа», що останній почав заперечувати.

Видання наголосило, що єдиним сильним аргументом «Нацкорпусу» було те, що поїздка «слуг» на Донбас – це «піар» перед місцевими виборами.

Відео суперечки з 4.40 хв.

Як повідомлялося, 120 «слуг народу» перед виборами їдуть на Донбас: що вони там робитимуть.

Нагадаємо, вчора, 20 жовтня, під час звернення до Верховної Ради президент Володимир Зеленський, заявив, що 120 депутатів від «Слуги народу» вирушать на Донбас, щоб «почути про ситуацію там не з соцмереж, а від військових і місцевих жителів».