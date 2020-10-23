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    Думки вголос

    «Слуга» Леонов, який на фронті потрапив під обстріл, відразу перетворився на «зрадофіла»

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    «Слуга» Леонов, який на фронті потрапив під обстріл, відразу перетворився на «зрадофіла»

    Всього два тижні тому Леонов запевняв усіх, що припинення вогню вже відбулося! Це ж зрада!

    Мовою оригіналу

    Слуга народа Алексей Леонов впервые за время работы выехал на одну ночь на фронт и... стал зрадофилом!

    Леонов написал пост, как попал под обстрел в 54-й механизированной бригаде, и узнал, что так называемые «провокации» - это обстрелы россиянами украинских военнослужащих на украинской земле. И написал, что происходят обстрелы каждый день!

    Это как же понимать - Леонов отрицает прекращение огня? Ведь всего две недели Леонов уверял всех, что прекращение огня уже состоялось! Это ж зрада!

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    «Слуга» Леонов, який на фронті потрапив під обстріл, відразу перетворився на «зрадофіла»
    «Слуга» Леонов, який на фронті потрапив під обстріл, відразу перетворився на «зрадофіла»

    Представляете, до чего они додумаются, если этих участников боевых действий на целую неделю отправить на передовую? Вместо Трускавца - к «К-2», «Майору», «Барсуку», «Ведмидю» и к «Да Винчи» прикомандировать по взводу депутатов, каждому выписать брку и бк, и как заряжающий бы поработали, наблюдатели, это ж какие горизонты откроются! Вот где креатив.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Донбас війна обстріл партія Слуга народу
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