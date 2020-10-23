«Слуга» Леонов, який на фронті потрапив під обстріл, відразу перетворився на «зрадофіла»
Всього два тижні тому Леонов запевняв усіх, що припинення вогню вже відбулося! Це ж зрада!
Мовою оригіналу
Слуга народа Алексей Леонов впервые за время работы выехал на одну ночь на фронт и... стал зрадофилом!
Леонов написал пост, как попал под обстрел в 54-й механизированной бригаде, и узнал, что так называемые «провокации» - это обстрелы россиянами украинских военнослужащих на украинской земле. И написал, что происходят обстрелы каждый день!
Это как же понимать - Леонов отрицает прекращение огня? Ведь всего две недели Леонов уверял всех, что прекращение огня уже состоялось! Это ж зрада!
Представляете, до чего они додумаются, если этих участников боевых действий на целую неделю отправить на передовую? Вместо Трускавца - к «К-2», «Майору», «Барсуку», «Ведмидю» и к «Да Винчи» прикомандировать по взводу депутатов, каждому выписать брку и бк, и как заряжающий бы поработали, наблюдатели, это ж какие горизонты откроются! Вот где креатив.
Джерело: блог Юрія Бутусова