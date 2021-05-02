Тищенко проінспектував туалети на закарпатській митниці – Дубінський

Скільки б не сміялися над глупотою Тищенка, він називає себе «третім у країні», каже Дубінський

Таким чином нардеп нібито бореться із контрабандою

Народний депутат Олександр Дубінський оцінив роботу Миколи Тищенка на посту глави закарпатської організації партії «Слуга народу».

У своєму дописі на facebook Дубінський написав, що Тищенко інспектує туалети на закарпатській митниці та змушує сезонних робітників зважувати свої пожитки, аби запобігти контрабанді.

Між тим, Дубінський, якого із фракції «Слуг» у Верховній Раді виключили, зауважує, що скільки б не сміялися над глупотою Тищенка, він називає себе «третім у країні».

«Ця людина присутня на всіх нарадах у Зеленського, і бере участь в прийнятті рішень як кум Єрмака.Заглядати в сортири і картаті сумки заробітчан – це не тільки Тищенко. Це рівень мислення Президента, який тримає навколо себе таких людей», – ідеться у дописі нардепа.

Раніше народний депутат від партії Слуга народу Микола Тищенко під час робочої поїздки на Закарпаття вирушив до державного кордону на пункті пропуску «Тиса». Там він розповів угорському прикордоннику, що приїхав давати новий сенс відносинам України та Угорщини.

Нагадаємо, 18 квітня в Києві в готелі Fairmont на Подолі проходила вечірка, яку влаштував народний депутат від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко. На ній були присутні близько 30 гостей.

Натомість Микола Тищенко заявив, що «з юридичної точки зору святкування будь-чого в номерах готелів абсолютно не заборонені» і що він не порушив карантин, але вибачився за свій «дещо зухвалий вчинок».

Згодом голова партії «Слуга народу» пояснив, у чому полягає цінність Арахамії та Тищенка.

Також Арахамія вважає, що Тищенко може спокутувати свою провину за вечірку в локдаун покупкою дронів для Збройних сил України.