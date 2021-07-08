«Слуги» розповіли, що Рада розгляне на позачергових засіданнях

Наступного тижня нардепи планують провести два позачергових засідання

Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила, що на позачергових засіданнях Верховної Ради наступного тижня можуть розглянути низку екологічних законів та проєкт щодо «Дія. City». Вона прогнозує роботу парламенту до пізньої ночі. Про це пише видання «РБК-Україна».

«Думаю, що до пізньої ночі будемо працювати... На позачергових планується цілий ряд законопроєктів екологічного комітету - це і контроль за промисловим забрудненням, і законопроєкт про смарагдову мережу, і законопроєкт, який стосується збереження лісів», – сказала нардеп.

Кравчук додала, що на розгляді будуть і закони цифрового комітету.

«Також будуть законопроєкти цифрового комітету, зокрема «Дія. City», який робить стимули для розвитку IT-підприємництва в Україні», – зазначила парламентар.

Зазначимо, Рада наступного тижня планує два позачергових засідання – у вівторок та четвер. Однак спочатку «Слуга народу» проведе засідання фракції.

Парламент планує ще декілька разів збиратися на позачергове засідання до закінчення поточної сесії. Водночас спікер Ради Дмитро Разумков не виключав проведення засідань Ради й після закриття сесії.

Нагадаємо, що сьогодні президент Зеленський ветував закон про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Глава держави надав до документу свої пропозиції.

Також днями комітет Ради підтримав законопроєкт щодо легалізація канабісу.



