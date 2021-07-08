Податковий проєкт № 5600 містить дискримінаційні норми щодо залізнорудної галузі, – Ferrexpo

«Бізнесу потрібні прогнозовані і зрозумілі правила, зокрема щодо податкового законодавства»

З нової формули ренти на залізну руду, яку пропонується ввести законопроект №5600, необхідно виключити транспортну складову, оскільки це є дискримінацією. Про це заявила керівник компанії «Феррекспо Сервіс» Ярославна Блонська.

Нагадаємо: згідно з законопроектом № 5600, для визначення податкової бази на залізну руду пропонується використовувати IODEX 62% FE CFR China за даними агенції Platts, тобто, індекс ціни в Китаї. Проте переважна більшість українських ГЗК не торгують рудою з Китаєм, тому немає жодної потреби закладати в ренту на українську руду логістику до цієї країни. Про це заявили представники всіх українських ГЗК, присутні на засіданні Комітету ВР з податкової політики.

«Ми б для себе хотіли розуміти прогнозований план сплати в тому числі ренти. Чи буде це прив’язка до Platts мінус транспортні витрати та витрати на внутрішню логістику», – пояснила Блонська і нагадала, що Мінекономіки назвало проєкт № 5600 дискримінаційним.

«Маємо пояснення до № 5600 МЕРТ, де вони пишуть, що більш ніж в 3,5 рази збільшилася рента. Тут пункт № 7 – що дискримінаційні заходи по відношенню до залізорудної галузі недопустимі», – розповіла Блонська.

Вона також зазначила, що зараз ціни на залізну руду або на залізорудну сировину зросли, проте динаміка може змінитись, і за 3-4 роки може бути зовсім інший ефект. Тож бізнесу потрібні прогнозовані і зрозумілі правила, зокрема щодо податкового законодавства.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроект №5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.

У свою чергу голова представництва «АрселорМіттал Кривий Ріг» у Києві Володимир Ткаченко заявив, що пропозиція уряду прив’язати базу оподаткування для ГМК до цін на руду у Китаї – це несправедливий та економічно необгрунтований підхід, адже ніхто в Україні туди руду не возить. Базою оподаткування у найбільш розвинутих державах світу є прибуток від діяльності з видобування корисних копалин, і Україна має чинити так само.

Раніше Американська торгова палата (АСС) та Європейська Бізнес Асоціація закликали відхилити законопроект щодо податкових змін (№5600), зазначивши, що його ухвалення збільшить фіскальний тиск на бізнес і негативно вплине на економіку та погіршить інвестиційний клімат країни.