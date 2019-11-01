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    «Слуги» стомились. Разумков закрив засідання Ради з 20 депутатами в залі

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    Під час розгляду питань розділу &laquo;Різні&raquo; порядку денного в залі перебували не більше двох десятків нардепів - «Слуги» стомились. Разумков закрив засідання Ради з 20 депутатами в залі
    Під час розгляду питань розділу «Різні» порядку денного в залі перебували не більше двох десятків нардепів

    Наступне засідання відбудеться 12 листопада о 10:00

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив пленарне засідання у п'ятницю, 1 листопада. За даними кореспондента «Інтерфакс-Україна», під час розгляду питань розділу «Різні» порядку денного в залі перебувало близько 20 депутатів.

    «Ранкове засідання Верховної Ради оголошую закритим», - сказав Разумков.

    Зазначимо, що наступного тижня 2-4 листопада народні депутати працюють в комітетах, комісіях і фракціях, а пленарний тиждень, згідно з календарним планом роботи, пройде 12-15 листопада.

    Як повідомлялось, депутати Верховної Ради вперше провели ранкову реєстрацію на пленарне засідання парламенту шляхом натискання кнопки замість карток. 

    Нова систем реєстрації почала діяти у зв'язку з набуттям чинності закону про припинення відшкодування нардепам витрат у разі пропуску засідань Верховної Ради без поважних причин.

    Верховна Рада депутат Дмитро Разумков
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