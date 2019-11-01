«Слуги» стомились. Разумков закрив засідання Ради з 20 депутатами в залі
Наступне засідання відбудеться 12 листопада о 10:00
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив пленарне засідання у п'ятницю, 1 листопада. За даними кореспондента «Інтерфакс-Україна», під час розгляду питань розділу «Різні» порядку денного в залі перебувало близько 20 депутатів.
«Ранкове засідання Верховної Ради оголошую закритим», - сказав Разумков.
Зазначимо, що наступного тижня 2-4 листопада народні депутати працюють в комітетах, комісіях і фракціях, а пленарний тиждень, згідно з календарним планом роботи, пройде 12-15 листопада.
Як повідомлялось, депутати Верховної Ради вперше провели ранкову реєстрацію на пленарне засідання парламенту шляхом натискання кнопки замість карток.
Нова систем реєстрації почала діяти у зв'язку з набуттям чинності закону про припинення відшкодування нардепам витрат у разі пропуску засідань Верховної Ради без поважних причин.