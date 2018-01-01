Вбивство Ноздровської: поліції вдалося встановити перебіг подій того дня

Останні дзвінки до Ірини були від її рідних о 17 годині

Правоохоронці повністю відтворили шлях руху Ірини Ноздровської перед вбивством від місця її роботи в Києві і до місця виявлення тіла. Крім того, на місці злочину поліція зробила декілька важливих знахідок, які можуть допомогти розкрити справу. Про це розповів в інтерв'ю «Обозревателю» перший заступник голови Національної поліції



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Ірина Ноздровська

Останні дзвінки до Ірини були від її рідних о 17 годині

Правоохоронці повністю відтворили шлях руху Ірини Ноздровської перед вбивством від місця її роботи в Києві і до місця виявлення тіла. Крім того, на місці злочину поліція зробила декілька важливих знахідок, які можуть допомогти розкрити справу. Про це розповів в інтерв'ю «Обозревателю» перший заступник голови Національної поліції України - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін.

«Вона вийшла на метро «Героїв Дніпра», сіла, швидше за все, в маршрутне таксі і доїхала практично до свого будинку. Використовуючи наші технічні можливості, ми відстежили її пересування. Встановили час, який це зайняло. І тепер розуміємо, коли приблизно настала смерть... Можу сказати, що увечері 29 грудня. Остаточний і точний час – тільки після проведення комплексної експертизи», - повідомив правоохоронець.

Також відомо, що останні дзвінки до Ірини були від її рідних о 17 годині, а ось сам телефон працював ще до 19 години 29 грудня, потім його вимкнули.

У поліції вважають, що Ірина доїхала від метро додому, де її могли чекати, або ж вона їхала разом з убивцею.

Аброськін підтвердив, що тіло жінки знайшли в річці, їй завдали більше десяти ножових поранень. Ірина була роздягнена, на ній був тільки бюстгальтер.

«Чому роздягнена? Можна припустити, що злочинець позбавився можливих слідів, щоб ми не «отримали» ДНК вбивці. Також можливо, що він хотів вступити з Іриною в статевий зв'язок. Одягу Ноздровської ми ще не виявили», - сказав він.

«На місці працювали водолази, на дні річки знайшли різні комплекти ножів – вони були упаковані. Як вони там опинилися – питання. Знайшли окремо ще один ніж, але за розміром леза жоден із цих ножів не підходить. Вони не знаряддя злочину. Але робота триває й огляд території біля місця злочину теж. У воді ми знайшли один мобільний телефон Ірини. Знайшли чохол від її другого телефона – там же, під водою (поки немає самого апарата). Знайшли одяг, але не Ірини – вона в той день була в дублянці», - повідомив перший заступник Нацполіції.

За його словами, стверджувати, що вбивство сталося саме біля річки – поки рано.

«Можливо, туди вже привезли мертву жінку й скинули тіло у воду. 29 грудня, коли загинула Ірина, в річці був великий потік води й схоже, що тіло віднесло до місця виявлення», - додав Аброськін.

Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

Згодом поліція підтвердила, що правозахисницю знайшли мертвою у річці. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.

Як повідомив голова профспілки МВС Ілля Кива, правоохоронці розглядають основну версію вбивства Ноздровської, пов’язану з професійною діяльністю жінки.

Слідство у справі про вбивство юристки допитало вже близько 50 осіб, а результати розтину ще чекає.

Затриманий колишній наречений убитої Ноздровської Віталій Сергеєв відмовився надати свідчення. Також Віталій пояснив, що його допитували як свідка, а не як підозрюваного, про що раніше заявив його батько.

2 січня на акції біля управління поліції Київщини вимагали знайти убивць Ноздровської, створити спеціальну групу для розслідування справи з найкращих слідчих.

Активісти також закликали до відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Керівник управління поліції Київської області Дмитро Ценов вийшов до активістів і повідомив про створення слідчої групи для розслідування вбивства. Під час заходу сталася сутичка. Один із активістів вдарив керівника поліції Київської області.

Як повідомлялося, Ноздровська особисто вела справу своєї сестри Світлани Сапатінської, яка загинула внаслідок ДТП 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району Київської області. Дмитро Россошанський, племінник тодішнього голови Вишгородського районного суду, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, на своїй машині збив на смерть односельчанку, 26-річну Світлану.

Після двох років судових розглядів суд в Обухові засудив Россошанського до семи років позбавлення волі.

Повідомлялося, що слідчі розглядають чотири основні версії вбивства правозахисниці.