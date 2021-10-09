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    Смерть Полякова: нардепка назвала ймовірну причину

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    Антон Поляков помер у молодому віці попередньо через проблеми із серцем - Смерть Полякова: нардепка назвала ймовірну причину
    Антон Поляков помер у молодому віці попередньо через проблеми із серцем
    фото із відкритих джерел

    Галина Янченко повідомила про результати експертизи

    Депутатка від «Слуги народу» Галина Янченко на своїй сторінці у Facebook повідомила про причину смерті депутата Антона Полякова.

    Посилаючись на власні джерела, вона зазначила, що смерть зумовлена дією наркотичної речовини.

    «Смерть Антона Полкова наступила в результаті реакції алкоголю та метадону. За моєю інформацією, це показала токсикологія», – написала нардепка.

    Зазначимо, що метадон – це напівсинтетичний наркотичний лікарський засіб, котрий заборонений у всіх країнах світу поряд із кодеїном і декстрометорфаном, через високу смертність і наркоманію.

    Нагадаємо, за даними поліції, ввечері Поляков разом зі своїм знайомим Русланом Джабулатовим відпочивав в одному з розважальних закладів Києва, де вживав алкогольні напої.

    Також соратник Полякова розповів про останні години життя нардепа.

    Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня. Полякова знайшли у таксі, яке патрульні спинили за порушення правил. Полякова нудило у машині, а потім почалися конвульсії. Швидка не змогла його врятувати.

    Також слідчі назвали попередню причину смерті нардепа Полякова, однак відзначили, що наразі очікують результатів інших судово-медичних досліджень.

    Нагадаємо, 15 листопада 2019 року фракція «Слуга народу» виключила народних депутатів Анну Скороход і Антона Полякова. Вони стали першими, кого «Слуга народу» фактично вигнала із фракції. Офіційна причина – неголосування за законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції. Згодом Поляков приєднався до депутатської групи «За майбутнє». Під час місцевих виборів партія «За майбутнє» висунула Антона Полякова на посаду Чернігівського міського голови.

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    Теги: таксі депутат смерть фракція Антон Поляков
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    Смерть Полякова: нардепка назвала ймовірну причину