ЗМІ: родина ексначальника СБУ після його звільнення купила майна на $2 млн

У 2020 році тодішнього очільника управління СБУ в Миколаївській області Віталія Герсака зі скандалом звільнили

Виявилося, що за рік без посади видимі статки родини Герсака значно зросли

У 2020 році журналісти опублікували розслідування про тодішнього очільника управління СБУ в Миколаївській області Віталія Герсака і його родину: майно на $800 млн та бізнес з кримінальним шлейфом. Того ж року Герсака звільнили. Проте виявилося, що за рік без посади видимі статки родини Герсака значно зросли. Про оновлену нерухомість, транспорт та нове амплуа експравоохоронця йдеться у сюжеті Bihus.Info.

На момент публікації першого розслідування родина Віталія Герсака володіла двома квартирами та паркомісцями у столичному ЖК «Французький квартал 2», землею під Києвом, а також автопарком з Toyota Camry, Lexus LX450, BMW X6 і Toyota Tundra.

Причому Toyota Tundra мала персоналізований тюнінг – зображення російських гелікоптерів та абревіатуру GVA (ініціали Герсака) на різних частинах кузова та салону. За підрахунками журналістів вартість зазначеного майна сягала близько $800 тис.

Toyota Tundra мала персоналізований тюнінг, скріншот з сюжету Bihus.Info

Наприкінці 2020 року Герсака звільнили з СБУ, а в родини почали з’являтись нові активи, вказують журналісти.

Влітку 2021 року Юлія Герсак – дружина експрацвника СБУ – стала власницею різної нерухомості в столичному ЖК преміум-класу «Новопечерські липки». Вона придбала дві трикімнатні квартири загальною площею майже 200 квадратів, шість машино-місць та нежитлове приміщення площею 148 квадратів.

ЖК преміум-класу «Новопечерські липки», скріншот з сюжету Bihus.Info

ЗМІ вказує, що квартири без ремонту коштують близько $660 тис., приміщення без оздоблення – ще близько $650 тис., місця на паркінгу – $220 тис.

Також оновився автомобіль Юлії Герсак: у 2020-му вона стала власницею нового BMW X6M, який коштує близько $150 тис.

скріншот з сюжету Bihus.Info

За підрахунками журналістів, нова нерухомість і транспорт родини Герсака коштують близько $2 млн. Знайти усе це допомогли публікація сина Віталія Герсака у Instagram і TikTok. У них Кирило Герсак їздить за кермом вже згаданих BMW X6M, Toyota Camry та Tundra, попри те, що до лютого 2022 року був неповнолітнім.

Окрім цього, на деяких фото та відео сина Герсака можна побачити за кермом Volkswagen Touareg третього покоління, Mercedes-Benz G63 AMG, Mercedes-Benz S500 W223 та Lamborghini Huracan Evo Spyder. Сам же Віталій Герсак влітку 2021-го року став власником та співвласником низки фірм.

Також Герсак-старший заснував дві громадські організації, що займаються благодійністю: «Гайсинська федерація боксу «Золотий панчер» та «Благодійний фонд Віталія Герсака». Вони роздають безкоштовні обіди та продуктові набори в рідному для Герсака Гайсині.

Президент «Золотого панчера» – Юрій Іполітов, якого у 2011 році судили за участь у десятку крадіжок та пограбувань. В одному епізоді він підносив до горла жертви ніж та порізав їй руку, а в іншому погрожував вбивством молотком, вказує ЗМІ.