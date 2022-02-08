Слідчі ДБР повідомили про підозру столичному поліцейському за побиття жінки

Правоохоронець побив жінку через відмову одягнути маску

Слідчі Теруправління Державного бюро розслідування завершили розгляд справи стосовно поліцейського, який побив жінку у столичному супермаркеті за відмову одягти маску. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Повідомляється, що між охоронцем та відвідувачкою виник словесний конфлікт через те, що жінка відмовилась надягнути маску та дотримуватися карантинних заходів.

«Під час сутички поліцейський вдарив жінку по голові, від чого вона впала. Як наслідок потерпіла отримала легкі тілесні ушкодження. Наразі поліцейський звільнений з посади», – йдеться в повідомленні.

Його керівника зняли з посади, а начальнику столичного управління поліції охорони оголошено догану.

Нині правоохоронця звинувачують у перевищенні повноважень, яке супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років ув'язнення.

Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснює Офіс Генерального прокурора та Київська міська прокуратура, оперативний супровід – ДБР та Нацполіція.

Як раніше повідомлялося, охоронець столичного супермаркету допоміг злодію обікрасти покупця.

Нещодавно у столичному супермаркеті жінка побилася з охоронцем.

До слова, раніше у магазині Desigual на Хрещатику молодик спровокував конфлікт із охоронцем і проломив йому череп.

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