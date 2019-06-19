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    Смерть Тимчука: Портнов ще 3 місяці тому обіцяв смерть патріотам і активістам

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    Андрій Портнов, екссоратник Януковича - Смерть Тимчука: Портнов ще 3 місяці тому обіцяв смерть патріотам і активістам
    Андрій Портнов, екссоратник Януковича

    Одіозний ексглава АП обіцяв, що патріоти почнуть зникати

    Колишній заступник голови Адміністрації президента при Вікторі Януковичі Андрій Портнов 4 квітня у себе на сторінці в Telegram написав пост, який нині можна назвати пророчим: в ньому йшлося про смерть патріотів через кілька тижнів після початку правління Володимира Зеленського.

    «Друзі, думаю, через кілька тижнів, окрім зміни президента, у країні почнуть відбуватися ще деякі процеси. Вони торкнуться ключових активістів, патріотів, тітушок, підконтрольних силовикам банд, порохоботів та створених на офшорні гроші лідерів думок. Впевнений, вони почнуть потроху зникати. Хтось у в’язницю, хтось в еміграцію, хтось під диван, хтось у лікарню, а хтось і взагалі», - написав він.

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    Загиблий сьогодні нардеп Дмитро Тимчук відомий тим, що регулярно і детально на сторінках соцмереж висвітлював життя у Криму в умовах російської окупації, війну на Донбасі та російську диверсійну діяльності в Україні. У соціальній мережі Facebook кількість тих, хто слідкує за його сторінкою, перевищила 268 тисяч користувачів.

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    Як повідомлялось, народного депутата Дмитра Тимчука знайшли застреленим у свої квартирі.

    Після того, як у залі парламенту прозвучала новина про загибель нардепа Дмитра Тимчука, у Верховній Раді вшанували пам'ять нардепа хвилиною мовчання. 

    Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк висловив співчуття рідним і близьким народного Тимчука.

    У МВС не виключають, що Тимчука було вбито.

    Глава держави Володимир Зеленський назвав великою втратою загибель Тимчука. «Патріот, народний депутат, офіцер, військовий журналіст, а від початку російської агресії в Криму співзасновник «Інформаційного спротиву» надійно тримав фронт інформаційної війни. Президент співчуває рідним і  близьким Дмитра», - йдеться в повідомленні президента України в Twitter.

    Дмитро Тимчук смерть Володимир Зеленський Андрій Портнов
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