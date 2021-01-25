Смертельна ДТП на Львівщині заблокувало дорогу Київ-Чоп: є загиблі і травмовані (фото, відео)

Внаслідок зіткнення мікроавтобусу та двох легкових автомобілів, загинуло дві людини

У Львівській області у понеділок, 25 січня, зіткнулися мікроавтобус та два легкових автомобіля. В результаті події загинули дві людини, ще чотири отримали поранення. Про це повідомляє пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«О 16:17 на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу с. Дубина Сколівського району внаслідок зіткнення мікроавтобусу та двох легкових автомобілів, загинуло дві людини», ‒ йдеться у повідомленні.

Рятувальники інформують, що ще чотири людини отримали поранення середнього ступеня тяжкості. Їх госпіталізовано до лікарні.

ДСНС для деблокації залучала п’ятеро осіб та одну одиницю техніки.

Як повідомлялося, сьогодні, 25 січня, на трасі Київ – Одеса: ВАЗ вилетів з дороги і врізався у стовп.