У Вінниці затримали п'яного водія. Поліція зафіксувала рекордну кількість алкоголю

Водій врізався у знак та здійснив наїзд на бетонний пішохідний острівець безпеки

Патрульні та представники муніципальної варти склали на водія авто три протоколи

У Вінниці дуже п‘яний чоловік наїхав на острівець безпеки та збив дорожній знак. Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на сторінку спільноти Ситуаційний центр міста Вінниця.

Подія сталася 23 січня близько восьмої години вечора. До одного із мобільних додатків надійшло повідомлення про ДТП по вулиці Ватутіна.

За даними патрульної поліції, водій Opel Vivaro сірого кольору не впорався з керуванням та здійснив наїзд на бетонний пішохідний острівець безпеки. У результаті машина врізалась в острівець безпеки.

Патрульні, які прибули на місце події. побачили, що чоловік п‘яний. При перевірці на алкотестері підозри правоохоронців підтвердились, в крові водія виявили 2.76 проміле алкоголю.

Патрульні поліцейські склали на громадянина протокол за ст. 124 та ст. 130 адміністративного кодексу. Також за порушення правил благоустрою Вінницької об’єднаної територіальної громади, інспектори Муніципальної варти склали адміністративний протокол за ст. 152 КУпАП.

Нагадаємо, що у Києві Alfa Romeo врізалась у стовп: водія діставали рятувальники.