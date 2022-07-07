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    Кримінал

    Алкотестер не витримав: у Луцьку попався «смертельно» п’яний водій

    Таке сп&rsquo;яніння може закінчитися алкогольною комою - Алкотестер не витримав: у Луцьку попався «смертельно» п’яний водій

    Таке сп’яніння може закінчитися алкогольною комою

    фото з відкритих джерел

    Рівень проміле у крові перевищив ліміт показника приладу

    У Луцьку 7 липня патрульні зупинили п'яного чоловіка на Mercedes із вражаючою дозою алкоголю в крові. Випадок трапився в одному з мікрорайонів міста. Патрульним дали сигнал про чоловіка, який в нетверезому стані кермував автомобілем, повідомили в місцевій поліції.

    Після того, як патрульні прибули на місце і отримали прикмети чоловіка від очевидців, вони оглянули водія та його автомобіль.

    Після того, як чоловік подмухав у драгер, прилад «показав у небо» – кількість проміле в крові 37-річного чоловіка перевищував ліміт алкотестера.

    Результат показав 5 проміле, що у 25 разів перевищує норму, однак ця цифра була і більшою.

    Слід зазначити, що така кількість алкоголю в крові може бути смертельною для людини.

    На щастя від дій чоловіка ніхто не постраждав, поліція виписала йому адміністративний протокол за керування в стані сп'яніння.

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    Теги: росія окупанти війна водій автомобіль Україна поліція чоловік Луцк окупація Mercedes #stoprussia
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    Алкотестер не витримав: у Луцьку попався «смертельно» п’яний водій