Алкотестер не витримав: у Луцьку попався «смертельно» п’яний водій

Рівень проміле у крові перевищив ліміт показника приладу

У Луцьку 7 липня патрульні зупинили п'яного чоловіка на Mercedes із вражаючою дозою алкоголю в крові. Випадок трапився в одному з мікрорайонів міста. Патрульним дали сигнал про чоловіка, який в нетверезому стані кермував автомобілем, повідомили в місцевій поліції.

Після того, як патрульні прибули на місце і отримали прикмети чоловіка від очевидців, вони оглянули водія та його автомобіль.

Після того, як чоловік подмухав у драгер, прилад «показав у небо» – кількість проміле в крові 37-річного чоловіка перевищував ліміт алкотестера.

Результат показав 5 проміле, що у 25 разів перевищує норму, однак ця цифра була і більшою.

Слід зазначити, що така кількість алкоголю в крові може бути смертельною для людини.

На щастя від дій чоловіка ніхто не постраждав, поліція виписала йому адміністративний протокол за керування в стані сп'яніння.

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