Смертельна ДТП у Харкові: Зайцева і Дронов — на одній лаві підсудних (фото)

На судовому процесі присутні родичі шістьох загиблих внаслідок аварії

Сьогодні, 6 лютого, у Київському районному суді Харкова почалося підготовче засідання у справі щодо ДТП у Харкові, внаслідок якої загинули шестеро осіб. Обидва обвинувачуваних у справі – Олена Зайцева та Геннадій Дронов – присутні у залі. Вони разом перебувають в «акваріумі». На шиї Геннадія Дронова — досі



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Фото: sq.com.ua Зайцева і Дронов на одній лаві підсудних

На судовому процесі присутні родичі шістьох загиблих внаслідок аварії

Сьогодні, 6 лютого, у Київському районному суді Харкова почалося підготовче засідання у справі щодо ДТП у Харкові, внаслідок якої загинули шестеро осіб.

Обидва обвинувачуваних у справі – Олена Зайцева та Геннадій Дронов – присутні у залі. Вони разом перебувають в «акваріумі».

На шиї Геннадія Дронова — досі корсет для шиї, який він змушений носити внаслідок ушкоджень, отриманих в ДТП. Напередодні адвокат Дронова Сергій Перепелиця повідомив, що стан його підзахисного поступово покращується.

На процесі присутні семеро адвокатів з боку постраждалих і троє – з боку обвинувачуваних, Дронов має двох захисників. Також присутні родичі шістьох загиблих внаслідок аварії та шестеро травмованих.

Раніше повідомлялося, що поліція завершила досудове розслідування кримінального провадження про ДТП у Харкові, яке спричинило загибель 6 і госпіталізацію 5 пішоходів.

Нагадаємо, увечері 18 жовтня в Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло, вилетів на тротуар, та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Пізніше в харківській лікарні померла 20-річна Діана Берченко, одна із сестер, які постраждали в результаті ДТП.

За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, донька харківського бізнесмена і зведена сестра екс-заступника прокурора Черкаської області часів Пшонки Дмитра Зайцева, який був на посаді в 2013 році.

В сечі Олени Зайцевої було знайдено опіати.

20 жовтня прокуратура повідомила, що дочці харківського бізнесмена Олені Зайцевій, яка збила на смерть 5 людей на тротуарі у Харкові, оголосили про підозру. Дівчині обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

8 листопада суд визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави до закінчення термінів досудового слідства, тобто до 19 грудня включно.

13 грудня Київський районний суд Харкова залишив під вартою Дронова до 10 лютого 2018 року.

Того ж дня суд Харкова задовольнив клопотання прокурора щодо продовження терміну дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою учасниці смертельної ДТП Олені Зайцевій до 10 лютого 2018 року.