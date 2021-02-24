Смертність від коронавірусу знизилася на 20% – ВООЗ

Україна в рейтингу найбільш вражених пандемією країн перебуває на 17 позиції

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, світовий показник смертності від Covid-19 за тиждень зменшився на 20%.

Про це повідомляє The Guardian.

«Число нових смертей продовжує знижуватися вже три тижні: минулого тижня було зареєстровано майже 66 тисяч нових смертей, що на 20% менше в порівнянні з попереднім тижнем», – йдеться у звіті ВООЗ.

В організації також зазначили, що глобальна кількість випадків зараження коронавірусом зменшується вже шість тижнів поспіль.

«Минулого тижня було зареєстровано 2,4 мільйона нових випадків, що на 11% менше, ніж на попередньому тижні», – йдеться у повідомленні.

Загалом, від початку пандемії, на Covid-19 захворіли понад 112 мільйонів людей, 2 483 456 з яких померли від ускладнень інфекції, а ще понад 63,2 млн – вилікувалися та виписалися з медзакладів. Україна в рейтингу найбільш вражених пандемією країн перебуває на 17 позиції.

Як повідомлялося, за минулу добу, 22 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 454 людей. Це на 285 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 21 лютого було 169 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 135129 випадків захворювання на Covid-19.

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