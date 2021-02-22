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    Адаптивний карантин: як працюватимуть школи з 24 лютого

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    Міністерство освіти дало рекомендації щодо роботи шкіл в умовах адаптивного карантину&nbsp; - Адаптивний карантин: як працюватимуть школи з 24 лютого
    Міністерство освіти дало рекомендації щодо роботи шкіл в умовах адаптивного карантину 
    Фото: Уніан

    Навчання у школах триватиме, але є певні обмеження

    Від цієї середи, 24 лютого, в Україні запроваджується адаптивний карантин. На переважній більшості території країни діятиме «жовта» зона карантинних обмежень. Стало відомо, як мають працювати школи в цих умовах.

    Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства освіти і науки.

    «Жовта» зона адаптивного карантину передбачає заборону:

    • відвідувати школи, якщо на самоізоляції через контакт з пацієнтом з Covid-19 знаходиться понад 50% учнів і учнів;
    • проводити в школах вистави, свята, концерти за участю більш ніж одного класу та в присутності глядачів;
    • проводити культурні, спортивні, наукові, освітні та інші заходи за участю більше однієї особи на 4 квадратних метри площі приміщення або на відкритому повітрі. Також в силі заборона для залів з понад 50% заповнених місць.

    Якщо в регіоні встановлюється «червона» зона, то забороняється відвідування шкіл для всіх, крім учнів 1-4 класів.

    При організації дистанційного навчання школа має діяти в інтересах дитини. Такий процес передбачає регулярне взаємодія вчителів з учнями.

    Також школи зобов'язані регулярно відслідковувати результати навчання.

    Нагадаємо, в Івано-Франківській області вже ввели «червону» зону, у зв'язку з чим учні 5-11 класів продовжать дистанційне навчання.

    Також у Чернівцях усі школи перейшли на дистанційне навчання. Зазначимо, що з 22 лютого й вінницькі старшокласники переходять на дистанційне навчання.

    Також нагадаємо, що Міністерство освіти і науки України запустило гарячу телефонну лінію психологічної допомоги та чат-бот у Telegram і Viber для батьків та вчителів, аби не допустити трагічних випадків з підлітками.

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    Теги: діти освіта школа навчання карантин
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