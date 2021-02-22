Адаптивний карантин: як працюватимуть школи з 24 лютого

Навчання у школах триватиме, але є певні обмеження

Від цієї середи, 24 лютого, в Україні запроваджується адаптивний карантин. На переважній більшості території країни діятиме «жовта» зона карантинних обмежень. Стало відомо, як мають працювати школи в цих умовах.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства освіти і науки.

«Жовта» зона адаптивного карантину передбачає заборону:

відвідувати школи, якщо на самоізоляції через контакт з пацієнтом з Covid-19 знаходиться понад 50% учнів і учнів;

проводити в школах вистави, свята, концерти за участю більш ніж одного класу та в присутності глядачів;

проводити культурні, спортивні, наукові, освітні та інші заходи за участю більше однієї особи на 4 квадратних метри площі приміщення або на відкритому повітрі. Також в силі заборона для залів з понад 50% заповнених місць.

Якщо в регіоні встановлюється «червона» зона, то забороняється відвідування шкіл для всіх, крім учнів 1-4 класів.

При організації дистанційного навчання школа має діяти в інтересах дитини. Такий процес передбачає регулярне взаємодія вчителів з учнями.

Також школи зобов'язані регулярно відслідковувати результати навчання.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області вже ввели «червону» зону, у зв'язку з чим учні 5-11 класів продовжать дистанційне навчання.

Також у Чернівцях усі школи перейшли на дистанційне навчання. Зазначимо, що з 22 лютого й вінницькі старшокласники переходять на дистанційне навчання.

Також нагадаємо, що Міністерство освіти і науки України запустило гарячу телефонну лінію психологічної допомоги та чат-бот у Telegram і Viber для батьків та вчителів, аби не допустити трагічних випадків з підлітками.