Понад 450 нових випадків: у Києві різке зростання захворюваності на Covid-19

Київ на третьому місці серед регіонів України за добовою кількістю нових хворих на коронавірус

За минулу добу, 22 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 454 людей. Це на 285 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 21 лютого було 169 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 135129 випадків захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), м. Київ (454), Вінницькій (243) та Закарпатській (224) областях», – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 92303 особи (за добу 378), померли 2596 осіб (за добу 15).

У Київській області зафіксовано 73750 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 196 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 166 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 67297 осіб (за добу 98), померли 1221 людина (за добу 5).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1311844 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 22 лютого зафіксовано 4182 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 22 лютого у Києві було підтверджено 134675 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 169 осіб.

У Київській області було 73554 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 166 нових хворих.

Нагадаємо, найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.