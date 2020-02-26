Місцями до +15: прогноз погоди в Україні на 26 лютого



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В Україну йде сильне потепління

В Україні 26 лютого очікується різке підвищення температури повітря

26 лютого в нашу країну прийде потепління, що в деяких областях денна температура повітря досягне +15 градусів. Вітер з сильними поривами продовжить вирувати в Дніпропетровській, Черкаській і Полтавській областях.

Про це повідомила синптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

«Середа приверне нашу увагу потеплінням. Протягом дня у більшості областей України очікується +7 +12 градусів, а на півдні та заході місцями до +14 градусів! Трохи свіжіше буде на Харківщині, Сумщині, що незвично, на Закарпатті +4 +7 градусів», - написала синоптик.

Вітер з поривами до 15-20 м/с, тобто, штормовими, буде завивати в східних областях, на півдні, в Дніпропетровській, Черкаській областях та Полтавщині. На решті території південно-західний вітер обіцяє бути помірним.

Дощі очікуються в західній частині, в Карпатах з мокрим снігом. Місцями невеликі опади можливі у північній частині. Однак переважна більшість території України буде належати сухій погоді.

«У Києві 26-го лютого буде хмарно, без істотних опадів, хіба що в окремих районах невеликий дощ. Вітер південно-західний, помірний. Температура повітря вночі +2 + 5 градусів, завтра вдень потеплішає до + 8 + 10 градусів», - попередила Діденко.

Раніше 6 лютого в Антарктиді на аргентинській базі «Есперанса» зафіксували температуру 18,3°C — це був історичний рекорд.