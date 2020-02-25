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    В Україні понад 500 населених пунктів залишились без світла через негоду

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    В Україні понад 500 населених пунктів залишились без світла через негоду

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

    Через ускладнення погодних умов (пориви вітру) станом на ранок вівторка в Україні залишаються без електропостачання 504 населені пункти у 12 областях. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «Станом на 7 год. 25 лютого залишаються знеструмленими 504 населені пункти у 12 областях, а саме: Миколаївська – 147, Одеська – 124, Дніпропетровська – 69, Херсонська – 52, Запорізька – 41, Донецька – 25, Полтавська – 11, Вінницька – 11, Сумська – 8, Кіровоградська – 8, Черкаська – 5 та Луганська – 3», - йдеться у повідомленні.

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено.

    Як повідомлялось, рятувальники попередили українців про погіршення погодних умов. У Державній службі з надзвичайних ситуацій розказали, що 25 лютого в Україні збережеться вітряна погода.

    Раніше повідомлялося, що у Миколаєві в результаті сильного вітру повалено 250 дерев, пошкоджено дахи 75 будинків.

    До слова, у Херсоні 24 лютого, внаслідок негоди, яка спричинила падіння дерева, було травмовано дитину 2007 року народження, яку госпіталізовано до лікарні.

    Нагадаємо,  в центрі Одеси, на вулиці Ніжинській, через буревій дерево впало на жінку. Від отриманих травм вона померла на місці події.

    прогноз погоди ДСНС електроенергія
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