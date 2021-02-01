Негода на Рівненщині: водійка із сином влетіли у вантажівку (фото)

Внаслідок ДТП загинула водійка легковика

На трасі Київ-Чоп на Рівненщині трапилася смертельна ДТП, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Відбулося зіткнення Toyota Auris й DAF. За кермом легковика була 42-річна мешканка Сум. Водійка на заокругленій ділянці дороги не впоралася із керуванням та виїхала на зустрічну смугу руху. Там зіткнулася з вантажівкою під керуванням 59-річного жителя Донецької області.

«Внаслідок ДТП водійка легковика загинула. Її тіло із понівеченого авто деблокували рятувальники. Крім того, у салоні легковика також перебував 23-річний син кермувальниці. Його із попереднім діагнозом забій грудної клітки, стегна, закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку госпіталізували до лікарні», — розповіли в поліції.

Водій вантажівки внаслідок ДТП не постраждав та відповідно до освідування був тверезий. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Встановлюють всі обставини трагедії.

На Рівненщині 30-31 січня пройшов значний сніг. Температура вночі складала 3-8 морозу, вдень – 1-6 морозу.

Нагадаємо, в Україні 1 лютого оголошено штормове попередження. Падатиме мокрий сніг. На дорогах, окрім півдня країни, прогнозують ожеледицю.

Внаслідок погодних умов на дорогах трапляється більше ДТП. Сьогодні, 1 лютого, в Києві сталась серйозна дорожньо-транспортна пригода: мікроавтобус влетів у дерево та зачепив вантажівку. На Черкащині легковик в’їхав під вантажівку, троє осіб у лікарні.