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    Негода на Рівненщині: водійка із сином влетіли у вантажівку (фото)

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    <span>На дорогах 1 лютого, окрім півдня країни, прогнозують ожеледицю</span> - Негода на Рівненщині: водійка із сином влетіли у вантажівку (фото)
    На дорогах 1 лютого, окрім півдня країни, прогнозують ожеледицю
    Фото: ДСНС України у Рівненській області

    Внаслідок ДТП загинула водійка легковика

    На трасі Київ-Чоп на Рівненщині трапилася смертельна ДТП, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

    Відбулося зіткнення Toyota Auris й DAF. За кермом легковика була 42-річна мешканка Сум. Водійка на заокругленій ділянці дороги не впоралася із керуванням та виїхала на зустрічну смугу руху. Там зіткнулася з вантажівкою під керуванням 59-річного жителя Донецької області.

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    Негода на Рівненщині: водійка із сином влетіли у вантажівку (фото)
    Негода на Рівненщині: водійка із сином влетіли у вантажівку (фото)
    Негода на Рівненщині: водійка із сином влетіли у вантажівку (фото)
    Негода на Рівненщині: водійка із сином влетіли у вантажівку (фото)
    Фото: ДСНС України у Рівненській області

    «Внаслідок ДТП водійка легковика загинула. Її тіло із понівеченого авто деблокували рятувальники. Крім того, у салоні легковика також перебував 23-річний син кермувальниці. Його із попереднім діагнозом забій грудної клітки, стегна, закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку госпіталізували до лікарні», — розповіли в поліції.

    Водій вантажівки внаслідок ДТП не постраждав та відповідно до освідування був тверезий. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Встановлюють всі обставини трагедії.

    На Рівненщині 30-31 січня пройшов значний сніг. Температура вночі складала 3-8 морозу, вдень – 1-6 морозу. 

    Нагадаємо, в Україні 1 лютого оголошено штормове попередження. Падатиме мокрий снігНа дорогах, окрім півдня країни, прогнозують ожеледицю.

    Внаслідок погодних умов на дорогах трапляється більше ДТП. Сьогодні, 1 лютого, в Києві сталась серйозна дорожньо-транспортна пригода: мікроавтобус влетів у дерево та зачепив вантажівкуНа Черкащині легковик в’їхав під вантажівку, троє осіб у лікарні

    Теги: ДТП Рівненщина снігопад
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