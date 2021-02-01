На Волині зі снігового замету витягли автобус та чотири автівки (відео)

Рятувальники витягнули зі снігу спецавтомобіль газової служби

У неділю, 31 січня, волинські рятувальники шість разів виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт на автошляхах. Вони відбуксирували рейсовий автобус, два вантажні автомобілі, а також автомобіль газової служби й легкове авто. Загалом надали допомогу 14 громадянам, повідомили в пресслужбі ДСНС.

Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучили п'ять одиниць спецтехніки підвищеної прохідності, працювали 15 рятувальників.

Зокрема поблизу села Гектари Горохівського району на автодорозі «Берестечко-Броди» у сніговий замет потрапив рейсовий автобус «Броди-Луцьк», у якому перебували п'ятеро пасажирів. Рятувальники відбуксирували автобус на безпечну ділянку автошляху.

У місті Нововолинську рятувальники надали допомогу водієві вантажного автомобіля, який не міг виїхати з місця стоянки. А в селі Низкиничі надзвичайники витягнули на стійку ділянку дороги ще одну вантажівку.

Крім того, біля села Олександрівка рятувальники за допомогою лебідки та тросу витягнули на безпечну ділянку дороги спецавтомобіль газової служби. А на автодорозі «Володимир-Волинський-Луцьк» відбуксирували з кювету легковий автомобіль.

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