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    Негода на Черкащині: легковик в’їхав під вантажівку, троє осіб у лікарні (фото)

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    Наразі на Черкащині розчищують від снігу мости, тротуари та автобусні зупинки - Негода на Черкащині: легковик в’їхав під вантажівку, троє осіб у лікарні (фото)
    Наразі на Черкащині розчищують від снігу мости, тротуари та автобусні зупинки
    Фото: Управління Державної служби України з НС у Черкаській області

    Троє людей отримали закриті черепно-мозкові травми

    Вночі, 29 січня, на Черкащині трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та вантажівки. Про це повідомили в пресслужбі Обласного центру екстреної допомоги.

    За попередніми даними, на Черкаській дамбі біля станції Панське водій легковика «ВАЗ» не впорався із керуванням. Він не обрав безпечної швидкості та заїхав під вантажівку «DAF», що їхала попереду. Унаслідок цього в машині затисло трьох осіб.

    Фото: Ірина Назарок/Facebook. Легковик в’їхав під вантажівку
    Фото: Ірина Назарок/Facebook. Легковик в’їхав під вантажівку

    До місця ДТП прибули рятувальники, які деблокували потерпілих із понівеченої машини та передали їх медикам. На виклик прибули одразу три бригади медиків. Вони надали допомогу 18-річній дівчині, у якої виявили закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та різані рани обличчя.

    Окрім цього постраждав 39-річний чоловік. У того діагностували ЗЧМТ, струс та перелом передпліччя. Також у ДТП постраждав 18-річний хлопець, який отримав ЗЧМТ, струс, перелом щелепи та множинні садна й гематоми рук та обличчя.

    Після надання невідкладної допомоги всіх потерпілих госпіталізували до Третьої Черкаської міської лікарні.

    Зазначимо, на Черкащині на автодорогах державного значення працювало 130 одиниць спецтехніки. Для недопущення утворення ожеледиці на дорогах за добу використали понад 5 200 тонн протиожеледної суміші. Про це повідомляє пресслужба САД у Черкаській області.

    Наразі на Черкащині  розчищують від снігу мости, тротуари та автобусні зупинки. Проїзд дорогами державного значення забезпечено, обмежень у русі немає.

    Нагадаємо, протягом доби 29 січня погода в Україні погіршиться. Очікуються сильні снігопади і вітер. На дорогах ожеледиця. Погодні умови прозводять до припинення руху транспорту та відключення енергопостачання населених пунктів.

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    Теги: ДТП Черкащина снігопад негода
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