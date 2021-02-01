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    ДТП заблокувала рух трамваїв у Києві (фото)

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    ДТП трапилась на трамвайних коліях - ДТП заблокувала рух трамваїв у Києві (фото)
    ДТП трапилась на трамвайних коліях
    Фото: dtp.kiev.ua

    Затримується рух трамваїв №15, 18 в напрямку Контрактової площі

    У понеділок, 1 лютого, на вулиці Дмитрівській, 94 у Шевченківському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Автопригода трапилась поблизу трамвайної зупинки «Павловська».

    Позашляховик повертав ліворуч, в нього врізався легковий автомобіль. Обійшлося без постраждалих.

    ДТП трапилась на трамвайних коліях. У результаті цього рух трамваїв було заблоковано.

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    ДТП заблокувала рух трамваїв у Києві (фото)
    ДТП заблокувала рух трамваїв у Києві (фото)
    ДТП заблокувала рух трамваїв у Києві (фото)
    ДТП заблокувала рух трамваїв у Києві (фото)
    ДТП заблокувала рух трамваїв у Києві (фото)
    ДТП заблокувала рух трамваїв у Києві (фото)

    Як повідомляє пресслужба КП «Київпастранс», затримується рух трамваїв №15, 18 по вул. Дмитрівській в напрямку Контрактової площі.

    На місці працює поліція.

    Як повідомлялося, 1 лютого вранці на бульварі Вацлава Гавела в Солом’янському районі Києва сталась серйозна дорожньо-транспортна пригода. Водій мікроавтобуса Ford виїхав із зустрічної смуги, пролетів крізь бульвар та в‘їхав у дерево, зачепивши при цьому вантажівку.

    Теги: ДТП Київ громадський транспорт автомобіль Київпастранс
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