ДТП заблокувала рух трамваїв у Києві (фото)
Затримується рух трамваїв №15, 18 в напрямку Контрактової площі
У понеділок, 1 лютого, на вулиці Дмитрівській, 94 у Шевченківському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Автопригода трапилась поблизу трамвайної зупинки «Павловська».
Позашляховик повертав ліворуч, в нього врізався легковий автомобіль. Обійшлося без постраждалих.
ДТП трапилась на трамвайних коліях. У результаті цього рух трамваїв було заблоковано.
Як повідомляє пресслужба КП «Київпастранс», затримується рух трамваїв №15, 18 по вул. Дмитрівській в напрямку Контрактової площі.
На місці працює поліція.
Як повідомлялося, 1 лютого вранці на бульварі Вацлава Гавела в Солом’янському районі Києва сталась серйозна дорожньо-транспортна пригода. Водій мікроавтобуса Ford виїхав із зустрічної смуги, пролетів крізь бульвар та в‘їхав у дерево, зачепивши при цьому вантажівку.