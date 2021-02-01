ДТП заблокувала рух трамваїв у Києві (фото)

Затримується рух трамваїв №15, 18 в напрямку Контрактової площі

У понеділок, 1 лютого, на вулиці Дмитрівській, 94 у Шевченківському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Автопригода трапилась поблизу трамвайної зупинки «Павловська».

Позашляховик повертав ліворуч, в нього врізався легковий автомобіль. Обійшлося без постраждалих.

ДТП трапилась на трамвайних коліях. У результаті цього рух трамваїв було заблоковано.

Як повідомляє пресслужба КП «Київпастранс», затримується рух трамваїв №15, 18 по вул. Дмитрівській в напрямку Контрактової площі.

На місці працює поліція.

Як повідомлялося, 1 лютого вранці на бульварі Вацлава Гавела в Солом’янському районі Києва сталась серйозна дорожньо-транспортна пригода. Водій мікроавтобуса Ford виїхав із зустрічної смуги, пролетів крізь бульвар та в‘їхав у дерево, зачепивши при цьому вантажівку.