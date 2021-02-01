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    Київ знову готується до потужного снігопаду (фото)

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    Снігоприбиральна техніка чергує на вихідних позиціях у місті - Київ знову готується до потужного снігопаду (фото)
    Снігоприбиральна техніка чергує на вихідних позиціях у місті
    Фото: Київавтодор

    Комунальники обробляють дороги протиожеледними матеріалами

    У понеділок, 1 лютого, в Києві сніжитиме. Синоптики прогнозують рясні опади упродовж дня.

    До початку снігопаду спецтехніка розпочали обробляти дороги й тротуари протиожеледними засобами. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Також розпочалось чергування на вихідних позиціях у місті.

    Наразі задіяно 138 одиниць спецтехніки.

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    Київ знову готується до потужного снігопаду (фото)
    Київ знову готується до потужного снігопаду (фото)
    Київ знову готується до потужного снігопаду (фото)
    Київ знову готується до потужного снігопаду (фото)
    Київ знову готується до потужного снігопаду (фото)
    Київ знову готується до потужного снігопаду (фото)

    Київавтодор також повідомляє, що за вихідні дорожні служби використали:

    • 2,96 тис. тонн солі;
    • 2,41 тис. тонн піщано-соляної суміші;
    • 305 тис. л рідких хлоридів (соляного розчину).

    Дорожники закликають водіїв бути обачними та не залишати авто на тротуарах, узбіччях й крайніх смугах доріг.

    Як повідомлялося, 1 лютого майже на всій території України очікується снігопад. Температура повітря на заході опуститься до -12 градусів.

    У Києві вдень температура повітря складе від -2 до -4 градусів. Вночі температура опуститься до -7.

    Теги: прогноз погоди Київ дороги Київавтодор снігопад негода
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