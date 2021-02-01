Київ знову готується до потужного снігопаду (фото)
Комунальники обробляють дороги протиожеледними матеріалами
У понеділок, 1 лютого, в Києві сніжитиме. Синоптики прогнозують рясні опади упродовж дня.
До початку снігопаду спецтехніка розпочали обробляти дороги й тротуари протиожеледними засобами. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».
Також розпочалось чергування на вихідних позиціях у місті.
Наразі задіяно 138 одиниць спецтехніки.
Київавтодор також повідомляє, що за вихідні дорожні служби використали:
- 2,96 тис. тонн солі;
- 2,41 тис. тонн піщано-соляної суміші;
- 305 тис. л рідких хлоридів (соляного розчину).
Дорожники закликають водіїв бути обачними та не залишати авто на тротуарах, узбіччях й крайніх смугах доріг.
Як повідомлялося, 1 лютого майже на всій території України очікується снігопад. Температура повітря на заході опуститься до -12 градусів.
У Києві вдень температура повітря складе від -2 до -4 градусів. Вночі температура опуститься до -7.