Київ знову готується до потужного снігопаду (фото)

Снігоприбиральна техніка чергує на вихідних позиціях у місті

Комунальники обробляють дороги протиожеледними матеріалами

У понеділок, 1 лютого, в Києві сніжитиме. Синоптики прогнозують рясні опади упродовж дня.

До початку снігопаду спецтехніка розпочали обробляти дороги й тротуари протиожеледними засобами. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Також розпочалось чергування на вихідних позиціях у місті.

Наразі задіяно 138 одиниць спецтехніки.

Київавтодор також повідомляє, що за вихідні дорожні служби використали:

2,96 тис. тонн солі;

2,41 тис. тонн піщано-соляної суміші;

305 тис. л рідких хлоридів (соляного розчину).

Дорожники закликають водіїв бути обачними та не залишати авто на тротуарах, узбіччях й крайніх смугах доріг.

Як повідомлялося, 1 лютого майже на всій території України очікується снігопад. Температура повітря на заході опуститься до -12 градусів.

У Києві вдень температура повітря складе від -2 до -4 градусів. Вночі температура опуститься до -7.