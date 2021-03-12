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    Аварійні бригади Київських регіональних електромереж переведені у посилений режим через погіршення погодних умов

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    До вечора опади посиляться - Аварійні бригади Київських регіональних електромереж переведені у посилений режим через погіршення погодних умов
    До вечора опади посиляться
    фото: УНІАН

    Сніг та вітер можуть призвести до аварійних знеструмлень

    Упродовж 12 березня в Києві очікується погіршення погодних умов – пориви вітру до 20 метрів на секунду, на дорогах ожеледиця. Рівень небезпечності – 1 (жовтий), повідомляють у пресслужбі Українського Гідрометцентру.

    До вечора опади посиляться, а температура -2, буде відчуватися як -8.

    Такі погодні умови можуть призвести до аварійних знеструмлень, порушення руху транспорту на дорогах. Аварійні бригади ДТЕК Київські регіональні електромережі переведені у посилений режим.

    «Спеціалісти ДТЕК Київські регіональні електромережі перейшли на посилене чергування та готові оперативно ліквідовувати аварії у разі потреби. Наразі масових аварій не зафіксовано, фахівці ліквідовують поодинокі пошкодження. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб в найкоротші терміни повернути світло в оселі клієнтів», – зазначив генеральний директорДТЕК Київські регіональні електромережі Віталій Шайда.

    Нагадаємо, рятувальники попередили про сніг та ожеледицю.

    Теги: прогноз погоди Київ снігопад
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