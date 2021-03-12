Аварійні бригади Київських регіональних електромереж переведені у посилений режим через погіршення погодних умов

Сніг та вітер можуть призвести до аварійних знеструмлень

Упродовж 12 березня в Києві очікується погіршення погодних умов – пориви вітру до 20 метрів на секунду, на дорогах ожеледиця. Рівень небезпечності – 1 (жовтий), повідомляють у пресслужбі Українського Гідрометцентру.

До вечора опади посиляться, а температура -2, буде відчуватися як -8.

Такі погодні умови можуть призвести до аварійних знеструмлень, порушення руху транспорту на дорогах. Аварійні бригади ДТЕК Київські регіональні електромережі переведені у посилений режим.

«Спеціалісти ДТЕК Київські регіональні електромережі перейшли на посилене чергування та готові оперативно ліквідовувати аварії у разі потреби. Наразі масових аварій не зафіксовано, фахівці ліквідовують поодинокі пошкодження. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб в найкоротші терміни повернути світло в оселі клієнтів», – зазначив генеральний директорДТЕК Київські регіональні електромережі Віталій Шайда.

Нагадаємо, рятувальники попередили про сніг та ожеледицю.