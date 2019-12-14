Митрополит Епіфаній про ЛГБТ: це суперечить божественному вченню



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Предстоятель Української православної церкви Епіфаній Фото: Главком

Епіфаній: ми не підтримуємо ЛГБТ і в майбутньому не підтримаємо

Митрополит Української православної церкви України Епіфаній заявив, що церква не змінить своєї позиції щодо абортів та ЛГБТ.

Про це він заявив в інтерв'ю ТСН.

«Ми вже висловлювали свою позицію, можливо, не так голосно і не так офіційно, але, звичайно, що ми надалі дамо чітку відповідь стосовно того, що аборти робити неприпустимо. Тому що аборт прирівнюється до вбивства. Немає значення, на якій стадії вагітності. Але це вже є людина. Людина не має права позбавляти іншу людину життя. Тому що життя – це дар Божий», – сказав він.

Митрополит додав, що УПЦ скоро дасть чітку відповідь на питання про аборти.

Що стосується ЛГБТ, то Епіфаній зазначив, що «це суперечить божественному вченню».

«Якщо ми почитаємо Біблію, Новий Завіт, то там категорично це заборонено. Ми вважаємо, що це гріх. Ми не відкидаємо людей, ми закликаємо до виправлення гріховного життя. Якщо людина рухається і живе таким життям, вона має право покаятися в тому гріху, який вона чинить. Тому що всі грішні, і всі приходять в Церкву для того, щоб через покаяння отримати прощення своїх гріхів від Бога. І тому ми всі одностайні – і Церкви, і релігійні організації звертались неодноразово із спільними заявами, що такі явища ми не підтримуємо і в майбутньому не підтримаємо», – заявив очільник УПЦ.

До слова, нещодавно чернівецькі депутати підтримали петицію про заборону прайдів сексменшин.