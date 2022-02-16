Свіжі рейтинги: соціологи визначили нового «чистого» лідера серед партій

У порінянні з груднем минулого року політичні вподобання українців зазнали певних змін

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися на початку лютого, найбільшу кількість голосів виборців отримала би партія «Європейська солідарність». Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 5-13 лютого 2022 року.

Політичну силу п’ятого президента України Петра Порошенка наразі готові підтримати 15,5% серед усіх респондентів і 22,9% серед тих, хто збирається голосувати. На другому місці – «Слуга народу», за яку проголосували б 11,1% серед усіх респондентів і 16,4% серед тих, хто визначився з вибором. Автори дослідження наголошують, що різниця між партіями – понад похибку, тобто формально «ЄС» перебуває на першому місці, «Слуга народу» – на другому.

Третє місце ділять партії «Батьківщина» (7,8% серед усіх респондентів та 11,5% серед тих, хто визначився) та «ОПЗЖ» (6,8%,10,1%). Крім цього, понад 5% мають партії «Наші» (4,2% і 6,2%), «Розумна політика» (3,9% і 5,8%) і «Сила і честь» (3,5% і 5,1%). Інші партії мають нижчу підтримку.

Джерело: kiis.com.ua

Порівняно з груднем 2021 року у випадку практично всіх партій (в т.ч. партій-лідерів) різниця в рейтингу – у межах похибки, тобто статистично значущих змін не було. Лише у випадку партій «Сила і честь» та «Голос» має місце деяке зниження рейтингу.

Водночас, якщо в грудні 2021 року різниця між «ЄС» і «Слугою народу» була в межах статистичної похибки (тобто формально партії ділили перше місце), то зараз «ЄС» має «чисте» перше місце, а «Слуга народу» – друге.

Раніше повідомлялося, що згідно з опитуванням Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова щодо президентських рейтингів, Зеленський випереджає Порошенка на 1%.

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