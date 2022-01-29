«Такого ніколи не було». Соціологи фіксують історичний максимум підтримки вступу України до НАТО

«Зараз ми вийшли на історичний максимум – 53% за приєднання до НАТО»

Наразі рекордна кількість українців – 53% – схвально ставиться до вступу держави до НАТО, а за союз з Росією лишається всього 8%. На ці показники звертає увагу аналітик фонду «Демократичні ініціативи» Петро Бурковський, йдеться у матеріалі «Главкома» «Як українці реагують на воєнну істерію? Соціологія фіксує несподівані тренди».

Експерт зазначає, що такого рівня підтримки євроатлантичної інтеграції України, який наявний в Україні зараз, не було ніколи в історії. І чим більше Росія буде погрожувати та нагнітати, тим менше залишатиметься в Україні людей, що на неї орієнтуються.

«У серпні минулого року ми проводили опитування: цікавилися, наскільки серйозною респонденти вважають загрозу нової повномасштабної війни з боку Росії. У квітні російські війська активізувалися і це почало розкручуватись в медіа. 4% вважали, що війна неминуча, а 27% сказали, що загроза є великою. 11% заявили, що загрози взагалі не існує, що загроза є малою – 16%, і 16% заявили, що їм важко відповісти (я тлумачу це так: скоріше ні, ніж так)», – заявив Бурковський.

Експерт додав, що, на його думку, із поточним загостренням російської загрози цифри змінилися, і наразі більшість вважає загрозу великою, проте третина країни і раніше вважала, що Україна перебуває в стані війни.

«Ми з 2000-х років ставимо в своїх дослідженнях питання: який варіант гарантування національної безпеки є найкращим? НАТО, позаблоковий статус, військовий союз з Росією, країнами СНД… В 2012 році взагалі лише 13% казали, що Україні треба вступати до НАТО, 42% казали про нейтральний статус, а 26% виступали за проросійський вектор. Коли Росія напала, то в травні 2014-го стало 34% за НАТО, а вже в вересні того ж року – 44%», – додав соціолог.

Підсумовуючи, Петро Бурковський наголосив, що коли в суспільстві зростає паніка, воно зазвичай не знає, за які варіанти хапатися. У випадку ж із підтримкою НАТО кількість українців, які не визначилися з відповіддю, є історично низькою. Тому, на думку експерта, наразі панічні настрої в суспільстві не панують.

Раніше опальний мільярдер Фірташ з-за кордону закликав Україну відмовитись від НАТО.

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