Соцмережі збурило висловлювання Зеленського щодо українських жінок



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Зеленський у Парижі заявив, що в Україні – «дуже вродливі люди, особливо жінки»

У Парижі Зеленський назвав українських жінок «брендом»

Українців в соцмережах збурило висловлювання президента України Володимира Зеленського, який за прикладом Віктора Януковича, заявив, що красиві жінки є брендом України.

Нагадаємо, Зеленський під час відвідування кампусу стартапів Station F у Парижі 17 червня, серед іншого, заявив, що в Україні «дуже вродливі люди, особливо жінки», а також додав «це все є, і воно залишається нашим брендом».

«Завжди було уявлення у всіх у світі, що Україна – це, перш за все, сільське господарство, шахти, металурги, а туристи завжди казали, що в Україні дуже красиво, дуже смачно і дуже вродливі люди, особливо жінки. Так, це все є, і воно залишається нашим брендом. Але є й інші цифри, які говорять про те, що IT-індустрія, IT-технології та компанії дуже швидко розвиваються в Україні», – сказав Зеленський.

Українці почали згадувати виступ колишнього президента України Віктора Януковича у 2011 році, коли він сказав про те, як «почнуть роздягатися жінки – побачите таку красу».

«Для того, щоб включити Україну, я хочу сказати, достатньо того, щоб подивитися на неї своїми власними очима тоді, коли почнуть квітнути каштани в Києві. І коли почнеться тепло і в містах українських почнуть роздягатися жінки – побачите таку красу, це дуже чудово», – зазначив Янукович 28 січня 2011 року під час виступу на економічному форумі у Давосі.

Цю цитату Януковича експерти назвали проявом сексизму, тобто упередженого ставлення та дискримінації групи людей через їхню стать або гендерну ідентичність.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про прогрес у мінському процесі.

Як повідомляв «Главком», президент України Володимир Зеленський 17-18 червня відвідує з офіційними візитами Францію і Німеччину.

17 червня президент відвідав стартап-інкубатор Station F у Парижі.

Тим часом перша леді України Олена Зеленська зустрілася з дружиною президента Франції Бріжит Макрон.