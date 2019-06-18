  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Соцмережі збурило висловлювання Зеленського щодо українських жінок

    • Розсилка
    Зеленський у Парижі заявив, що в Україні &ndash; &laquo;дуже вродливі люди, особливо жінки&raquo; - Соцмережі збурило висловлювання Зеленського щодо українських жінок
    Зеленський у Парижі заявив, що в Україні – «дуже вродливі люди, особливо жінки»

    У Парижі Зеленський назвав українських жінок «брендом»

    Українців в соцмережах збурило висловлювання президента України Володимира Зеленського, який за прикладом Віктора Януковича, заявив, що красиві жінки є брендом України.

    Нагадаємо, Зеленський під час відвідування кампусу стартапів Station F у Парижі 17 червня, серед іншого, заявив, що в Україні «дуже вродливі люди, особливо жінки», а також додав «це все є, і воно залишається нашим брендом».

    «Завжди було уявлення у всіх у світі, що Україна – це, перш за все, сільське господарство, шахти, металурги, а туристи завжди казали, що в Україні дуже красиво, дуже смачно і дуже вродливі люди, особливо жінки. Так, це все є, і воно залишається нашим брендом. Але є й інші цифри, які говорять про те, що IT-індустрія, IT-технології та компанії дуже швидко розвиваються в Україні», – сказав Зеленський.

    Українці почали згадувати виступ колишнього президента України Віктора Януковича у 2011 році, коли він сказав про те, як «почнуть роздягатися жінки – побачите таку красу».

    «Для того, щоб включити Україну, я хочу сказати, достатньо того, щоб подивитися на неї своїми власними очима тоді, коли почнуть квітнути каштани в Києві. І коли почнеться тепло і в містах українських почнуть роздягатися жінки – побачите таку красу, це дуже чудово», – зазначив Янукович 28 січня 2011 року під час виступу на економічному форумі у Давосі.

    Цю цитату Януковича експерти назвали проявом сексизму, тобто упередженого ставлення та дискримінації групи людей через їхню стать або гендерну ідентичність.

    Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про прогрес у мінському процесі.

    Як повідомляв «Главком», президент України Володимир Зеленський 17-18 червня відвідує з офіційними візитами Францію і Німеччину.

    17 червня президент відвідав стартап-інкубатор Station F у Парижі.

    Тим часом перша леді України Олена Зеленська зустрілася з дружиною президента Франції Бріжит Макрон.

    Читайте також:  Зеленський зустрівся з Макроном (фоторепортаж)

    За прикладом Януковича: Зеленський у Парижі заявив, що красиві жінки є брендом України

    Читайте також
    Віктор Янукович українці Володимир Зеленський Україна президент жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ