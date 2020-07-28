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    Економіка та фінанси

    Готель Софії Ротару в окупованому Криму розорився

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    Готель Софії Ротару в окупованому Криму - Готель Софії Ротару в окупованому Криму розорився
    Готель Софії Ротару в окупованому Криму

    Складнощі в бізнесі співачки з'явилися після того, як Росія окупувала Крим, адже Ротару має українське громадянство

    Готель Villa Sofia 72-річної української артистки Софії Ротару в Ялті, що в окупованому Криму, не відкрився після зняття обмежень, пов'язаних з поширенням Covid-19.

    За інформацією російських ЗМІ, ворота люксового готелю, розрахованого на 12 номерів, перемотані дротом, а з території ресторану при готелі вивезені меблі, всі вікна будівлі закриті шторами.

    За офіційною версією, об'єкт закрили на реновацію. При цьому в останній раз власників готелю - Софію Ротару і її родичів - бачили у Villa Sofia більше року тому.

    У 2008 році артистка придбала особняк на набережній і перетворила його в люксовий готель на 12 номерів.

    Складнощі в бізнесі співачки з'явилися після того, як Росія окупувала Крим, адже Ротару має українське громадянство. Крім того, ті, хто жив, у Villa Sofia скаржилися на погане обслуговування і на захмарні ціни (7500-17000 гривень за ніч).

    До слова, 72-річна народна артистка України Софія Ротару втратила майже 50 мільйонів рублів через пандемію на гастролях в країні-агресора.

    Крим Росія Софія готель громадянство
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