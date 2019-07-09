Софія Ротару, Onuka, Dzidzio: які «зірки» виступлять у перший день Atlas Weekend



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Перший день музичного фестивалю Atlas Weekend можна відвідати безкоштовно

Протягом найближчих шести днів Київ стане музичним центром Європи. Про це на прес-конференції перед відкриттям Atlas Weekend-2019 розповів мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що завдяки підтримці мерії, перший день музичного фестивалю Atlas Weekend можна відвідати безкоштовно.

«Мені дуже приємно, що протягом найближчих 6 днів Київ стане музичним центром Європи. Столична влада профінансувала перший день фестивалю, аби кожен бажаючий безкоштовно міг долучитися до цього свята музики. Тема першого дня фестивалю - українська музика. Сьогодні тут виступатимуть Софія Ротару і Павло Зібров, Скай, Onuka, Dzidzio, Злата Огнєвіч. Та інші виконавці», - розповів Кличко.

У наступні дні право на безкоштовний вхід матимуть діти до 12 років, пенсіонери, люди з інвалідністю 1 та 2 групи, воїни АТО з посвідченнями інваліда війни. А для людей на візках створили спеціальні платформи для комфортного перегляду концертів.

Кличко підкреслив, що жоден з українських фестивалів не може похвалитися таким складом учасників. Найочікуваніші цього року - The Black Eyed Peace і Asap Rocky. Також на «Атласі» виступить переможниця Євробачення-2018 NETTA та понад 250 українських і закордонних артистів і груп.

На фестивалі, що відбувається на території ВДНГ, встановили 8 сцен, де виконавці виступатимуть за стилями музики.

«Atlas Weekend відвідує багато туристів з-за кордону. І це теж великий плюс для нашого міста та країни. Цього року ми очікуємо на новий рекорд відвідування фестивалю. Минулого року в перший його день прийшло більше 154 тисяч відвідувачів. А за всі дні подію відвідало понад півмільйона людей», - зазначив мер столиці.

Кличко відвідав кілька локацій фестивалю та поспілкувався з відвідувачами музичної події. Мер також заявив, що, як і в минулі роки, міська влада ухвалила рішення подовжити на годину роботу комунального громадського транспорту, зокрема і метро, аби люди могли насолодитися музикою, відвідавши фестиваль. А після цього - з комфортом дістатися додому.

AtlasWeekend — один з найбільших музичних фестивалів Східної Європи. З 2015-го щорічно відбувається у Києві в першій половині липня.

Як повідомлялося, під час проведення фестивалю громадський транспорт продовжить свою роботу.

Зокрема, у ніч із 9 липня на 10 липня та у ніч із 12 липня на 13 липня продовжить роботу на 1 годину.

Окрім того, на період проведення заходу у разі необхідності в залежності від пасажиропотоку, буде передбачено можливість обмеження на вхід для пасажирів станцій метрополітену «Виставковий центр» і «Васильківська».

«Київпастранс» продовжить на 1 годину роботу наземного пасажирського транспорту загального користування у ніч із 9 липня на 10 липня та у ніч із 12 на 13 липня, організувавши перевезення пасажирів після проходження останніх пар поїздів.

«Київпастранс» 10-14 липня продовжить роботу тролейбусів маршрутів №№ 11, 12, 43, 45 та автобусів маршруту № 56 на 1 годину.