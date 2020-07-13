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    Сьогодні на Донбасі Україна втратила двох захисників

    • Розсилка
    Сьогодні на Донбасі Україна втратила двох захисників

    Один боєць загинув неподалік Славного, другий - біля Зайцевого

    Сьогодні, 13 липня, незаконні збройні формування Російської Федерації на Донбасі відкрили вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік Славного.

    Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

    Внаслідок обстрілу противника Україна втратила одного захисника.

    Ще одна трагічна подія сталася поблизу населеного пункту Зайцеве. «Під час виконання бойового завдання внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої ще один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення, несумісне з життям», - повідомили у штабі ООС.

    Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблих українських героїв.

    Як повідомлялося, 12 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів п’ятеро військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення, ще один воїн – бойове травмування.

    Росія бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ війна військові Операція Об’єднаних сил
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