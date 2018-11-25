Сьогодні у Мінську пройде Дитяче Євробачення-2018



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дарина Красновецька відкриватиме фінал грандіозного шоу в Мінську

Згідно з жеребкуванням фінал конкурсу відкриє представниця України

Міжнародний конкурс пісні Дитяче Євробачення-2018 відбудеться 25 листопада в Мінську за участю представників 20 країн.

Про це повідомили в Національній державній телерадіокомпанії Білорусі, яка є організатором і координатором всіх заходів конкурсу та на офіційному сайті події.

«Тріумфатор визначиться за допомогою національного журі від кожної країни-учасниці і онлайн-голосування глядачів», — повідомили в телерадіокомпанії.

На сцену «Мінськ-Арени» вийдуть юні обдарування з України, Португалії, Казахстану, Албанії, Росії, Нідерландів, Азербайджану, Білорусі, Ірландії, Сербії, Італії, Австралії, Грузії, Ізраїлю, Франції, Македонії, Вірменії, Уельсу (Велика Британія), Мальти і Польщі.

Згідно з жеребкуванням фінал конкурсу відкриє представниця України 11-річна Дарина Красновецька з піснею «Скажи любов».

Глядацьке онлайн-голосування стартувало на офіційному сайті дитячого конкурсу пісні 23 листопада, воно триватиме аж до початку фінального концерту (до 17 години неділі за Києвом). Після живого виступу всіх конкурсантів глядачі знову можуть віддати свій голос, але лише протягом 15 хвилин. Результати цього голосування підсумують з результатами, які виставило національне журі від кожної з двадцяти країн, що беруть участь в конкурсі, і таким чином визначиться тріумфатор.

«Вибрати можна від трьох до п’яти вподобаних артистів, в тому числі представника своєї країни», — розповіли організатори.

А перед початком фіналу конкурсу в «Мінськ-Арені« 24 листопада пройшли дві генеральні репетиції.

«Квитки були розкуплені буквально за 4-5 днів. Ажіотаж величезний, телефон розривався — найпопулярніше питання: чи є зайвий квиток. І ми прийняли рішення: на генеральний прогін ми випустили в продаж ще невелику кількість квитків», — розповів, виконавчий продюсер конкурсу пісні Гліб Шульман.

Під час другої генеральної репетиції з глядачами професійне журі виставляло оцінки конкурсантам, які будуть озвучені під час фінального шоу 25 листопада.

Урочиста церемонія відкриття Дитячого Євробачення — 2018 відбулася в Мінську 19 листопада. Логотипом конкурсу стала стилізована біла зірка. Слоган конкурсу — Light up! («Запалюй!»).

Нагадаємо, переможниці цьогорічного національного відбору на Дитяче Євробачення Даріні Красновецькій 11 років. Дівчина професійно займається вокалом вже понад п’ять років.

У 2016 році Даріна Красновецька брала участь у вокальному талант-шоу «Голос. Діти», і вже два роки поспіль бере участь у дитячому фестивалі «Чорноморські ігри», де в 2017 році здобула перемогу у номінації «Дівчата (молодша група)», а в 2018-му – перемогла у категорії «Дівчата (середня група)».