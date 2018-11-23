Дитяче Євробачення-2018: стартувало онлайн-голосування за учасників конкурсу



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Дарина Красновецька відкриватиме фінал грандіозного шоу в Мінську

Другий етап онлайн-голосування розпочнеться одразу після виступу останнього конкурсанта у фіналі

О 21:00 23 листопада на офіційному сайті дитячого Євробачення розпочалося онлайн-голосування за учасників пісенного конкурсу, фінал якого відбудеться 25 листопада у Мінську.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці заходу.

Голосувати можна до 17:00 25 листопада – при чому голосувати можна за кількох улюбленців (від трьох до п’яти), навіть за представника своєї країни.

Другий етап онлайн-голосування розпочнеться одразу після виступу останнього конкурсанта у фіналі і триватиме 15 хвилин.

Україну на дитячому Євробаченні з піснею Say Love представляє одинадцятирічна Дарина Красновецька.

Нагадаємо, переможниці цьогорічного національного відбору на Дитяче Євробачення Даріні Красновецькій 11 років. Дівчина професійно займається вокалом вже понад п’ять років.

У 2016 році Даріна Красновецька брала участь у вокальному талант-шоу «Голос. Діти», і вже два роки поспіль бере участь у дитячому фестивалі «Чорноморські ігри», де в 2017 році здобула перемогу у номінації «Дівчата (молодша група)», а в 2018-му – перемогла у категорії «Дівчата (середня група)».