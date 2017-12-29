З 1 січня в Україні підвищується мінімальна зарплатня вчителів

З сьогоднішнього дня починають діяти відповідні норми ухваленого минулої осені закону «Про освіту»

В Україні з сьогоднішнього дня зарплата вчителя стала щонайменше втричі більша за мінімальну. Відповідні норми закону «Про освіту» починають діяти з 1 січня 2018 року. Так, мінімальна зарплата педагога найнижчої кваліфікації дорівнює трикратному розміру мінімальної зарплати. А виплати науково-педагогічному працівнику - ще на



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З сьогоднішнього дня починають діяти відповідні норми ухваленого минулої осені закону «Про освіту»

В Україні з сьогоднішнього дня зарплата вчителя стала щонайменше втричі більша за мінімальну. Відповідні норми закону «Про освіту» починають діяти з 1 січня 2018 року.

Так, мінімальна зарплата педагога найнижчої кваліфікації дорівнює трикратному розміру мінімальної зарплати. А виплати науково-педагогічному працівнику - ще на чверть більше.

До того ж педагоги отримують можливість підвищувати кваліфікацію не тільки у закладах освіти з відповідною ліцензією, а й «в інших суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб». В такому разі результати визнаються окремим рішенням педагогічної ради.

Окрім того, з відсьогодні набирає чинності стаття про Національне агентство кваліфікацій. Саме цей орган, між іншим, має реєструвати професійні стандарти та забезпечувати прогнозування потреб ринку праці у кваліфікаціях.

Як повідомлялося раніше, закон «Про освіту» набрав чинності 28 вересня 2017 року. Документ запровадив 12-річну освіту для школярів та підвищення виплат вчителям та викладачам.

Найбільш дискусійною стала стаття про мову навчання представників нацменшин і корінних народів України. Закон не передбачає існування шкіл з викладанням мовами національних меншин і корінних народів, залишаючи лише можливість створювати класи в україномовних школах, де навчання вестимуть мовою нацменшини поряд з державною мовою.

Вивчення мови корінного народу або нацменшини гарантується в школах або через національні культурні товариства. У вишах за бажанням учнів створюються умови для вивчення мови нацменшини як окремої дисципліни.

Виключення із загального правила становлять школярі з числа нацменшин, які почали навчатися до 1 вересня 2018 року. До 1 вересня 2020 року вони зможуть вчитися за колишніми правилами, потім поступово збільшуватиметься кількість предметів, які викладають українською.