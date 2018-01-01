У Кабміні назвали головні виклики для уряду на 2018 рік

Для Кабінету міністрів важливо тісно взаємодіяти з Верховною Радою у питанні продовження реформ, — Саєнко

Головними викликами для уряду в 2018 році стануть продовження реформи системи охорони здоров'я, реформи освіти, включаючи поліпшення соціального забезпечення вчителів, а також реформування митниці. Про це розповів міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, передає прес-служба уряду. «Багато чого зроблено, але це не привід знижувати темп.



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Для Кабінету міністрів важливо тісно взаємодіяти з Верховною Радою у питанні продовження реформ, — Саєнко

Головними викликами для уряду в 2018 році стануть продовження реформи системи охорони здоров'я, реформи освіти, включаючи поліпшення соціального забезпечення вчителів, а також реформування митниці. Про це розповів міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, передає прес-служба уряду.

«Багато чого зроблено, але це не привід знижувати темп. Викликами для уряду в 2018 році будуть продовження впровадження реформи системи охорони здоров'я, де ми вже прийняли великий пакет нормативно-правових актів, а також реформа освіти, в рамках якої прем'єр-міністр ініціював сучасне оснащення молодших класів школи, щоб діти отримували кращі можливості для навчання. Крім того, ми запропонували реформу професійно-технічної освіти, а також соціального забезпечення вчителів, включаючи підвищення соціальних стандартів», - розказав міністр.

Також Саєнко підкреслив, що важливим викликом 2018 року стане реформа митниці.

«Ми хочемо укомплектувати наші кордони обладнанням, яке буде аналізувати вантажі в автоматичному режимі. Це - масштабна ініціатива у боротьбі з контрабандою», - зазначив міністр.

У контексті продовження реформ Саєнко наголосив на особливій важливості взаємодії уряду і парламенту для проведення реформ.

«Як людина, безпосередньо відповідальна за діалог і узгодження з Верховною Радою ключових законодавчих ініціатив уряду, я значну частину часу виділяю на дискусії з представниками фракцій і груп парламенту для забезпечення проходження реформ через сесійну залу (Верховної Ради - Ред.)», - заявив міністр Кабінету міністрів.

Джерело: Сегодня